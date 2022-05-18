Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт про заборону Московського патріархату ПЦУ діло нехитре. Головне, щоб законопроєкти були ефективними. Повинні бути ефективні засоби боротьби з так званою релігійною організацією, бо УПЦ МП не релігійна організація. УПЦ МП є останньою надією Путіна розколоти суспільство в Україні. Це найбільша організація Путіна в Україні. Я вважаю, що Путін наважився на вторгнення в Україну через те, що на території України знаходиться майже 12 000 парафій Московського патріархату", - пояснив Ковальов.

Ковальов наголосив, що одним із головних засобів боротьби проти діяльності РПЦ в Україні повинен стати розрив всіх контрактів оренди церков, який надавався для Московського патріархату.

"Потрібно розірвати всі договори на оренду церков з УПЦ МП. Це стосується всіх храмів, які знаходяться в державній власності. Розірвати ці договори можна дуже легко. Річ у тому, що ніхто за 30 років не проводив аналіз цих договорів. Вони порушувались систематично. Другий дуже дієвий спосіб протидії діяльності УПЦ МП є оподаткування. Як тільки розпочнеться оподаткування цієї всієї організації, ми побачимо як десятки священників покинуть УПЦ МП", - додав Ковальов.

Станом на 13 травня у Житомирській області 6 парафій з УПЦ (МП) перейшли у підпорядкування Православної церкви України

15 травня у Луцьку громада Свято-Благовіщенського храму УПЦ МП разом із парохом Володимиром Літвенчуком прийняла рішення про приєднання до Православної церкви України