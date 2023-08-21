Острозька академія оцифрує понад 100 мистецьких експонатів

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

"Проєкт передбачає три віртуальні колекції шляхом цифровізації 108 експонатів із трьох мистецьких зібрань Музею історії НаУОА, які будуть каталогізовані та розміщені у форматі онлайн галереї на сайті музею та супроводжуватимуться науковим описом", - йдеться в заяві МКІП.

Оцифрують твори відомих українських митців з України та діаспори, які є невіддільною частиною української культурної спадщини XX ст.

Метою проєкту є застосування сучасних технологій для збереження музейних об’єктів в умовах воєнного стану, а також актуалізація та популяризація українського мистецтва серед широкої аудиторії.