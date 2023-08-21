Острозька академія оцифрує понад 100 мистецьких експонатів
Музей історії Національного університету "Острозька академія" розпочав проєкт із цифровізації своїх мистецьких зібрань
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.
"Проєкт передбачає три віртуальні колекції шляхом цифровізації 108 експонатів із трьох мистецьких зібрань Музею історії НаУОА, які будуть каталогізовані та розміщені у форматі онлайн галереї на сайті музею та супроводжуватимуться науковим описом", - йдеться в заяві МКІП.
Оцифрують твори відомих українських митців з України та діаспори, які є невіддільною частиною української культурної спадщини XX ст.
Метою проєкту є застосування сучасних технологій для збереження музейних об’єктів в умовах воєнного стану, а також актуалізація та популяризація українського мистецтва серед широкої аудиторії.
- У Державній бібліотеці Берліна відкрилась виставка Sensitive Content, що містить меблі зі зруйнованих книгозбірень України. Вона покликана привернути увагу світу до руйнування українських бібліотек, яке відбулося унаслідок повномасштабної війни Росії.
- Також Музей книги і друкарства України у межах реалізації проєкту зі створення власного віртуального порталу оцифрує частину колекції стародруків.
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