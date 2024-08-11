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Головна освіта Чим "Школа офлайн" загрожує учням за кордоном та дітям ВПО: аргументи експерта з освітніх питань Кондратюка
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Чим "Школа офлайн" загрожує учням за кордоном та дітям ВПО: аргументи експерта з освітніх питань Кондратюка

Марина Клюєва
11 серпня, 2024 неділя
20:37
освіта перше вересня, школа

Експерт з освітніх питань, засновник Всеукраїнської освітньої компанії Setstud Олександр Кондратюк розповів про мінуси концепції "Школа офлайн"

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Про що взагалі ця новація і що буде з дітьми, про яких говорять, що, мовляв, мільйон у нас вчиться все ще онлайн. В першу чергу,  це люди, які перебувають, наприклад, за кордоном. І що з ними відбудеться: їх, по суті, з їхніх класів відрахують і зарахують до спеціальних українознавчих класів, де вони будуть вивчати всього 4 дисципліни, які стосуватимуться України: українську мову, українську літературу, історію України і захист України", - розповів експерт.

За його словами, решту предметів діти вивчатимуть офлайн у Європі. 

"Таким чином вони не будуть насправді вчитися в Українській школі повноцінно і англійську мову для складання НМТ вони в українській школі за потрібною програмою не вивчать, і математику, наприклад, і є багато інших нюансів. Це, звісно, теж буде великим стресом, коли зараз із 1-го вересня вони дізнаються, що буде така велика реформа, яка з одного боку, звісно, позбавить їх зайвого навантаження, з іншого -  здатна відірвати їх від українського суспільства", - зазначив Олександр Кондратюк. 

Також із труднощами, за словами експерта, можуть стикнутись діти, які є внутрішньо переміщеними особами.

"Внутрішньо переміщені особи, - це  теж величезна категорія людей. І добре, якщо цих дітей зарахують до місцевих шкіл, відтак вони будуть вчитися здебільшого офлайн, якщо так вирішить педагогічна рада. Це не означає, що усі офлайн і максимально якісно - ні, але їх вирвуть з їхніх класів, переведуть з їхніх шкіл, учнів там не буде, тож це, ймовірно, означає пертурбації на ринку праці педагогів", - розповів він.

Олександр Кондратюк зауважив, що питання, яке потребує більшої регламентації, - це навчання дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

"А педагоги  і всі учні  можуть втратити своє звичне коло спілкування. Є позитив і водночас є певний дискомфорт для звичайної дитини, яка жила все життя на Херсонщині, а тепер живе у Львові. Звісно, важливим є побудова укриттів на 2,5 мільярди, які уже виділені. На тимчасово окупованих територіях вчителі сказали: будемо вчити дітей за індивідуальним графіком. Що це насправді означає, ніхто не знає, тому варто це регламентувати" - додав освітній експерт.

Про "Школу офлайн"

Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію "Школа офлайн", щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання, та підвищити якість дистанційного навчання там, де неможливий очний формат.

За словами міністра з цифровізації Михайла Федорова, школа офлайн містить п’ять основних компонентів, які покривають потреби різних категорій учнів та вчителів, зокрема: 

  • Внутрішньо переміщені діти навчатимуться за місцем перебування очно за наявності безпекових умов. Наприклад, дитина з Бердянська, яка проживає в Чернівцях, вийде в школу офлайн. 
  • Для дітей за кордоном приберуть подвійне навантаження. Учні в першій половині дня навчалися в іноземній школі, а після - дистанційно в Україні. Тепер вони вивчатимуть дистанційно лише предмети з українознавчим компонентом, за інші дисципліни бали перезарахують з іноземних шкіл у всіх класах. 
  • Дітей з ТОТ і прифронтових територій навчатимуть індивідуально, підлаштовуючись під потреби та графік кожної дитини. Дистанційне навчання має бути якісним та з турботою про школярів.

Михайло Федоров підкреслив, що базою для повернення дітей у школи є інфраструктура, тому наразі будуються укриття, купуються автобуси та забезпечують девайсами кабінети. 

  • 31 липня, що Міністерство освіти і науки України запустило гарячу лінію "Школа офлайн", де батьки та школярі можуть дізнатися про зміни у навчанні.
Теги:
Суспільство
Наука
Україна
Війна з Росією
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