МОН затвердило механізм використання дотацій на укриття у школах і ПТУ
МОН затвердило механізм використання 5 млрд грн дотації на укриття у школах і профтехах. Захисні споруди облаштують у 8 прикордонних і прифронтових областях
Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки України.
Так, до 1 вересня 2025 року в експлуатацію мають ввести 77 укриттів у 8 прикордонних і прифронтових областях України. У межах дотації передбачено облаштування 24 укриттів у закладах професійної освіти та 53 укриттів у школах. Це має гарантувати безпеку та можливість очного навчання для десятків тисяч дітей, зазначили в МОН.
Укриття мають бути протирадіаційними або спорудами подвійного призначення, що відповідають державно-будівельним нормам захисних споруд цивільного захисту.
"Дотація покриває лише будівельні роботи, а проєктно-кошторисну документацію громади повинні розробити заздалегідь або до 1 грудня 2024 року... Якщо вартість робіт перевищує дотацію, громади мають покрити різницю з місцевих бюджетів", - уточнили у відомстві.
"Моніторинг здійснюватиме МОН через систему DREAM - Державна цифрова екосистема управління відновленням, а громади звітуватимуть про бюджет, хід робіт та графік до 10 числа щомісяця", – додали там.
- Уряд 13 серпня затвердив експериментальний проєкт щодо створення захищених просторів у школах без укриттів, аби діти могли навчатися офлайн.
- 20 серпня Кабінет Міністрів розподілив близько 5 млрд грн із бюджету на шкільні укриття у вісьмох областях.
- За даними МОН, станом на 2 вересня укриттів не мали приблизно 1800 українських шкіл.
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