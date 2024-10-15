МОН затвердило механізм використання дотацій на укриття у школах і ПТУ

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки України.

Так, до 1 вересня 2025 року в експлуатацію мають ввести 77 укриттів у 8 прикордонних і прифронтових областях України. У межах дотації передбачено облаштування 24 укриттів у закладах професійної освіти та 53 укриттів у школах. Це має гарантувати безпеку та можливість очного навчання для десятків тисяч дітей, зазначили в МОН.

Укриття мають бути протирадіаційними або спорудами подвійного призначення, що відповідають державно-будівельним нормам захисних споруд цивільного захисту.

"Дотація покриває лише будівельні роботи, а проєктно-кошторисну документацію громади повинні розробити заздалегідь або до 1 грудня 2024 року... Якщо вартість робіт перевищує дотацію, громади мають покрити різницю з місцевих бюджетів", - уточнили у відомстві.

"Моніторинг здійснюватиме МОН через систему DREAM - Державна цифрова екосистема управління відновленням, а громади звітуватимуть про бюджет, хід робіт та графік до 10 числа щомісяця", – додали там.