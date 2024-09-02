У МОН назвали кількість українських шкіл, які досі не мають укриттів

Про це в інтерв'ю hromadske повідомив заступник міністра освіти й науки України Андрій Сташків.

За його словами, на кінець минулого навчального року приблизно 75% шкіл мали укриття та працювали в очному чи змішаному форматі. При цьому близько 80% шкіл до кінця 2024 року матимуть укриття.

"Держава виділяє кошти, щоб допомогти органам місцевого самоврядування будувати укриття. Торік це були 1,5 млрд грн, за які вдалося відремонтувати й збудувати 187 об'єктів фонду захисних споруд", — зазначив чиновник.

На цей рік передбачили 2,5 млрд грн для прифронтових і прикордонних територій, а два тижні тому уряд виділив ще 5 млрд гривень дотації, нагадав заступник міністра.

"За ці кошти плануємо 77 проєктів із будівництва та ремонту укриттів, зокрема, 24 для закладів професійно-технічної освіти. Потреба в укриттях залишається великою: сховищ не мають приблизно 1800 шкіл", — сказав посадовець.

Сташків зауважив, що зараз дистанційно навчаються приблизно 600 тисяч учнів.

"У низці громад ми будуватимемо одне укриття на 3–4 школи. Тобто сховище буде у так званій опорній школі, до якої автобусами підвозитимуть дітей із 2–3 сусідніх невеликих шкіл", — розповів він.