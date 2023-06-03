Про це він розповів в етері Еспресо.

"ATACMS - це зовсім інший бойовий звір, який не схожий на все те, що є в України. Маючи таку зброю, ви можете почати знищувати реальні об’єкти, не спалювати, а стирати з лиця землі. Якщо ви бачили фотографії міністерства оборони Сербії після нападу НАТО на Сербію, то розумієте, якої шкоди може завдати така зброя. Тому адміністрація Байдена вважає, що це може перейти межу ведення традиційної війни", - сказав військовий експерт.

Глен Грант зауважив, що якби Путін збирався застосувати ядерну зброю, то він би це уже зробив, адже причин для цього у нього було багато. Однак все ж він не наважився.

"На мою думку, США повинні надати ATACMS, тому що саме надання такої зброї Україні дасть Росії розуміти, що гру закінчено. А поки цього не сталося, Росія думає, що, якщо вони продовжать цю війну, то є ще шанс на перемогу. Ми повинні позбавити їх цієї думки, зробивши Україну настільки сильною і потужною, щоб вони усвідомили, що нічого у них не вийде, і тоді їм доведеться сісти за стіл переговорів. А поки Америка відтягує надання комплексів ATACMS, такий сценарій, на жаль, віддаляється за обрій. Тож це дійсно важливий етап, один з етапів цієї війни", - зазначив Грант.