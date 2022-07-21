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Головна війна з Росією Отримання українцем паспорта держави-агресора має розглядатися як злочин, - Верещук

Отримання українцем паспорта держави-агресора має розглядатися як злочин, - Верещук

21 липня, 2022 четвер
06:48
війна з Росією Ірина Верещук

Голова Мінреінтеграції Ірина Верещук заявила, що Україна має зайняти жорсткішу позицію щодо отримання паспортів РФ українцями й розглядати це як злочин

Про це вона написала в телеграмі.

За словами міністерки, росіяни бояться неминучих контрнаступів України й хочуть використати мешканців тимчасово окупованих територій як живий щит. Ірина Верещук зауважила, що загарбники поспішають із видачею паспортів РФ українцям і проведенням "референдумів".

"Тут не має бути жодних ілюзій: паспорти та "референдуми" - це російська зброя, більш небезпечна, ніж ракети. Якщо ми хочемо реально протидіяти окупації, ми маємо зайняти більш чітку та більш жорстку позицію щодо отримання паспортів окупантів та голосування на їх "референдумах. Маємо чітко сказати: це злочин проти нашої держави!"" - наголосила міністерка.

Вона додала, що можуть бути дуже рідкісні винятки, наприклад, коли українці отримують російські паспорти, щоб переїхати на підконтрольну українському уряду територію.

"Але засадничо, будь-яке отримання українським громадянином (незалежно від мотивів) паспорта держави-агресора має розглядатись як злочин. Ми маємо донести це до громадян, які знаходяться зараз під тимчасовою окупацією. Розумію, що це жорстко, але йдеться про існування української держави", - зауважила Ірина Верещук.

  • 13 червня писали, що росіяни роздавали паспорти РФ у Мелітополі. Зі 150 тис. місцевого населення на пропозицію погодилося десятеро
  • 23 червня стало відомо, що херсонці відмовляються від російських паспортів, доводиться роздавати їх у колоніях.
  • У липні президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене набуття громадянства РФ для всіх громадян України. Раніше такий порядок діяв щодо українців, які мешкають у "ДНР" та "ЛНР", а також в окупованих росіянами частинах Херсонської та Запорізької областях. МЗС України у відповідь засудило указ Путіна та заявило, що зазначене рішення лідера РФ є черговим зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність України, що суперечить нормам та принципам міжнародного права.
  • 13 липня в Європейському Союзі засудили рішення президента РФ Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів усім українцям і не будуть визнавати ці документи.

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Україна
Росія
референдум
окуповані території
Ірина Верещук
Військові новини
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