Отримавши $5 млрд кредиту , Ердоган вимагає у Путіна ще й знижку на газ
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорював з російським колегою Володимиром Путіним ціну на газ
Про це повідомляє агентство Anadolu.
Ердоган попросив Путіна знизити ціну, яка в контрактах Газпрому досі була вже суттєво нижчою спотових котирувань газового ринку ЄС. Мова йде про газ, який постачається трубопроводами "Турецький потік" і "Блакитний потік".
"Тому що ми дбаємо про те, щоб забезпечити якомога більше електроенергії чи природного газу нашим громадянам на більш вигідних умовах", - заявив президент Туреччини.
За підсумками зустрічі з Путіним Ердоган повідомив про розширення мережі приймання в Туреччині карт "Мир" і підтвердив плани довести взаємний товарообіг до 200 мільярдів доларів на рік.
Своєю чергою Росія надала Туреччині 5 мільярдів доларів кредиту на будівництво АЕС "Аккую", яке веде Росатом.
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