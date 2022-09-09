Отримавши $5 млрд кредиту , Ердоган вимагає у Путіна ще й знижку на газ

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Ердоган попросив Путіна знизити ціну, яка в контрактах Газпрому досі була вже суттєво нижчою спотових котирувань газового ринку ЄС. Мова йде про газ, який постачається трубопроводами "Турецький потік" і "Блакитний потік".

"Тому що ми дбаємо про те, щоб забезпечити якомога більше електроенергії чи природного газу нашим громадянам на більш вигідних умовах", - заявив президент Туреччини.

За підсумками зустрічі з Путіним Ердоган повідомив про розширення мережі приймання в Туреччині карт "Мир" і підтвердив плани довести взаємний товарообіг до 200 мільярдів доларів на рік.

Своєю чергою Росія надала Туреччині 5 мільярдів доларів кредиту на будівництво АЕС "Аккую", яке веде Росатом.

7 вересня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Захід проводить щодо Росії "політику, засновану на провокаціях".

6 вересня Ердоган заявив, що Європа сама винна в енергетичній кризі: "Пожинає те, що посіяла". Того ж дня однопартієць Ердогана Мурат Байбатур зустрівся з делегацією путінської партії "Единая Россия".

3 вересня Туреччина заявила, що готова забезпечити країни Балкан газом цієї зими замість Росії.

29 серпня Туреччина у п'ять разів збільшила платню за прохід через свої протоки Босфор і Дарданелли.

У середині серпня стало відомо, що Туреччина допоможе у відбудові України. Першим об'єктом може стати міст, який з’єднує Бучу й Ірпінь зі столицею.

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