Захід провокує Росію і постачає Україні "брухт", - Ердоган у Сербії

Про це він заявив на пресконференції з президентом Сербії Александаром Вучичем у Белграді.

"Я можу чітко сказати, що не вважаю ставлення Заходу (до Росії. - Ред.) правильним. Тому що Захід дотримується політики, заснованої на провокаціях", - сказав Ердоган.

З початку війни в Україні в лютому цього року Туреччина наголошувала, що дотримується "збалансованої" політики, яка принесла дивіденди, як-от історична угода в Стамбулі в липні цього року, яка розблокувала експорт зерна з України.

Ердоган додав, що, схоже, російсько-українська війна не закінчиться "найближчим часом", додавши: "Я кажу тим, хто недооцінює Росію, ви робите це неправильно. Росія — не та країна, яку можна недооцінювати".

Він заявив, що ні Росія, ні Україна не будуть переможцями у цій війні, але є багато тих, хто програв. "Росія відключила природний газ, ціни зросли у Європі. Усі міркують про це. Чому не думали про це раніше?", - сказав Ердоган.

7 вересня Ердоган поїхав у турне на Балкани. Відвідає Боснію та Герцеговину, Сербію і Хорватію.

6 вересня Ердоган заявив, що Європа сама винна в енергетичній кризі: "Пожинає те, що посіяла". Того ж дня однопартієць Ердогана Мурат Байбатур зустрівся з делегацією путінської партії "Единая Россия".

3 вересня Туреччина заявила, що готова забезпечити країни Балкан газом цієї зими замість Росії.

29 серпня Туреччина у п'ять разів збільшила платню за прохід через свої протоки Босфор і Дарданелли.

У середині серпня стало відомо, що Туреччина допоможе у відбудові України. Першим об'єктом може стати міст, який з’єднує Бучу й Ірпінь зі столицею.

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