"Отрута у кожній затяжці": Канада стане першою країною, яка друкуватиме попередження про шкоду паління на кожній цигарці
Канада стане першою країною, яка для того, щоб утримати молодь від шкідливої звички та заохотити курців кинути, друкуватиме попередження про шкоду паління на кожній цигарці
Про це інформує BBC.
Зазначається, що попередження друкуватимуть біля фільтра французькою та англійською мовами. Серед фраз будуть: "Цигарки шкодять вашим органам", "Цигарки викликають рак", "Отрута в кожній затяжці" тощо.
Попереджувальні етикетки з'являться вже наступного року, до липня 2024 року виробники повинні почати друкувати написи на всіх цигарках великого розміру, а до квітня 2025 року - на всіх цигарках звичайного розміру та маленьких цигарках з фільтром.
"Попередження про шкоду куріння на окремих сигаретах, ймовірно, підштовхнуть деяких курців до спроби кинути палити і можуть запобігти початку куріння серед молоді", - сказав доктор Роберт Шварц з університету Торонто.
Канада друкує попереджувальні написи на пачках цигарок з 1989 року, а у 2000 році країна прийняла вимоги щодо графічних попереджень на пачках тютюнових виробів.
- Раніше Нова Зеландія вирішила повністю заборонити продаж цигарок для наступних поколінь. Внаслідок заборони новозеландці, яким зараз 14 або менше років, ніколи не зможуть купити цигарки.
- 11 липня в Україні набули чинності нові обмеження щодо тютюнових виробів. Зокрема, вони стосуються реклами та продажу тютюнових виробів, а також відповідальності за куріння електронних сигарет у громадських місцях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.58
-
EUR
Купівля 40.72Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе