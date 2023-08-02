Про це інформує BBC.

Зазначається, що попередження друкуватимуть біля фільтра французькою та англійською мовами. Серед фраз будуть: "Цигарки шкодять вашим органам", "Цигарки викликають рак", "Отрута в кожній затяжці" тощо.

Попереджувальні етикетки з'являться вже наступного року, до липня 2024 року виробники повинні почати друкувати написи на всіх цигарках великого розміру, а до квітня 2025 року - на всіх цигарках звичайного розміру та маленьких цигарках з фільтром.

"Попередження про шкоду куріння на окремих сигаретах, ймовірно, підштовхнуть деяких курців до спроби кинути палити і можуть запобігти початку куріння серед молоді", - сказав доктор Роберт Шварц з університету Торонто.

Канада друкує попереджувальні написи на пачках цигарок з 1989 року, а у 2000 році країна прийняла вимоги щодо графічних попереджень на пачках тютюнових виробів.