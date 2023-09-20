Озброєння з електронним управлінням і ШІ: у Ізраїлі представили танк нового покоління

Про це інформує Xinhua.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант розповів, що на івриті танк Barak означає "блискавка". Нова модифікація, за його словами, демонструє, що технології можуть забезпечити армії якісну перевагу.

Прогнозують, що танк, відомий також як Merkava Mark 5, приймуть на озброєння до кінця 2023 року. Ним поступово замінять Merkava Mark 4, який, як повідомляють військові, є основою ізраїльського бронетанкового корпусу.

"Новий танк оснащений системами штучного інтелекту для обробки зображень і розширеними можливостями спостереження і сканування для екіпажу всередині. Він також матиме бойовий шолом, який носитимуть командири, що дасть їм доступ до бойових даних під час оперативних дій, дозволяючи їм здійснювати 360-градусне сканування навколишнього середовища зовні танка простим рухом голови", - йдеться у повідомленні.

Таке обладнання допоможе визначати розташування цілей у реальному часі без необхідності піддавати екіпаж небезпеці. Крім того, танк оснащений мультисенсорними екранами та датчиками зі штучним інтелектом для швидкого збору інформації.

За словами військових, танк Barak також буде оснащений системою протитанкового захисту Trophy, яка зможе забезпечити йому перевагу на полі бою.