Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Хотілося б більшого падіння російської економіки, але без санкцій вони мали б зростання. Вони падають на 6%, і це падіння буде продовжуватися. Вони поглиблено затягуються у болото. Істерія всередині країни теж буде мати наслідки для російської економіки. Вони створили божевілля всередині країни. Санкції працюють, але, на жаль, не так швидко", - зауважив Фурса.

За його словами, на початку війни економіка Росії була інтегрована у світову економіку.

"Росіяни вже можуть порівняти рівень життя до війни, і це буде падіння з того рівня", - підкреслив Фурса.

Група семи прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС, що забороняють морський імпорт російської сирої нафти.

Міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм повідомила, що з 2023 року Сполучені Штати Америки планують рекордний видобуток нафти

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