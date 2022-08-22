Падіння економіки затягує Росію у болото, - інвестиційний банкір Фурса
Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що падіння економіки Росії буде продовжуватися
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Хотілося б більшого падіння російської економіки, але без санкцій вони мали б зростання. Вони падають на 6%, і це падіння буде продовжуватися. Вони поглиблено затягуються у болото. Істерія всередині країни теж буде мати наслідки для російської економіки. Вони створили божевілля всередині країни. Санкції працюють, але, на жаль, не так швидко", - зауважив Фурса.
За його словами, на початку війни економіка Росії була інтегрована у світову економіку.
"Росіяни вже можуть порівняти рівень життя до війни, і це буде падіння з того рівня", - підкреслив Фурса.
- Група семи прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС, що забороняють морський імпорт російської сирої нафти.
- Міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм повідомила, що з 2023 року Сполучені Штати Америки планують рекордний видобуток нафти
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.56
Купівля 39.56Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.75Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе