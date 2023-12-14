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Палата представників конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Байдена

14 грудня, 2023 четвер
02:20
Світ Джо Байден

Республіканська більшість у Палаті представників Конгресу США проголосувала за рішення надати формальний статус розслідуванню, що вже йде, з метою імпічменту президента-демократа Джо Байдена

Про це повідомляє ВВС.

За це рішення проголосував 221 конгресмен від Республіканської партії, проти 212 членів парламенту від Демократичної партії.

Республіканці стверджують, що підозрюють Джо Байдена в тому, що отримав особисту вигоду від угод його 53-річного сина Хантера Байдена з іноземними партнерами, в тому числі українськими, а той користувався ім'ям і становищем свого батька, тоді віцепрезидента.

Жодних доказів республіканці поки не надали, хоча історія з цими підозрами тягнеться вже кілька років.

Сам президент у письмовій заяві назвав розслідування "політичним трюком" республіканців.

Як зазначає агентство Reuters, ця ініціатива республіканців все одно не зможе завершитись усуненням Байдена з посади президента.

"Навіть якщо Палата представників проголосує за імпічмент президента, далі Сенат має офіційно звинуватити його за цими пунктами двома третинами голосів, а це практично неможливо в палаті, де однопартійці Байдена, демократи, мають більшість: 51 проти 449", - пояснює агентство.

  • Нагадаємо, у травні республіканка Марджорі Тейлор Грін заявила про намір внести до конгресу проєкт закону про імпічмент президентові США Джо Байдену через його міграційну політику.
  • У середині вересня палата представників конгресу США розпочала офіційне розслідування щодо можливості оголошення початку процедури імпічменту президента Джо Байдена.
  • 12 грудня агенція Reuters припустила, що палата представників конгресу США може проголосувати за початок процедури імпічменту Байдена у середу, 14 грудня.

Джо Байден
США
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