Палата представників конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Байдена

Про це повідомляє ВВС.

За це рішення проголосував 221 конгресмен від Республіканської партії, проти 212 членів парламенту від Демократичної партії.

Республіканці стверджують, що підозрюють Джо Байдена в тому, що отримав особисту вигоду від угод його 53-річного сина Хантера Байдена з іноземними партнерами, в тому числі українськими, а той користувався ім'ям і становищем свого батька, тоді віцепрезидента.

Жодних доказів республіканці поки не надали, хоча історія з цими підозрами тягнеться вже кілька років.

Сам президент у письмовій заяві назвав розслідування "політичним трюком" республіканців.

Як зазначає агентство Reuters, ця ініціатива республіканців все одно не зможе завершитись усуненням Байдена з посади президента.

"Навіть якщо Палата представників проголосує за імпічмент президента, далі Сенат має офіційно звинуватити його за цими пунктами двома третинами голосів, а це практично неможливо в палаті, де однопартійці Байдена, демократи, мають більшість: 51 проти 449", - пояснює агентство.