Палата представників конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Байдена
Республіканська більшість у Палаті представників Конгресу США проголосувала за рішення надати формальний статус розслідуванню, що вже йде, з метою імпічменту президента-демократа Джо Байдена
Про це повідомляє ВВС.
За це рішення проголосував 221 конгресмен від Республіканської партії, проти 212 членів парламенту від Демократичної партії.
Республіканці стверджують, що підозрюють Джо Байдена в тому, що отримав особисту вигоду від угод його 53-річного сина Хантера Байдена з іноземними партнерами, в тому числі українськими, а той користувався ім'ям і становищем свого батька, тоді віцепрезидента.
Жодних доказів республіканці поки не надали, хоча історія з цими підозрами тягнеться вже кілька років.
Сам президент у письмовій заяві назвав розслідування "політичним трюком" республіканців.
Як зазначає агентство Reuters, ця ініціатива республіканців все одно не зможе завершитись усуненням Байдена з посади президента.
"Навіть якщо Палата представників проголосує за імпічмент президента, далі Сенат має офіційно звинуватити його за цими пунктами двома третинами голосів, а це практично неможливо в палаті, де однопартійці Байдена, демократи, мають більшість: 51 проти 449", - пояснює агентство.
- Нагадаємо, у травні республіканка Марджорі Тейлор Грін заявила про намір внести до конгресу проєкт закону про імпічмент президентові США Джо Байдену через його міграційну політику.
- У середині вересня палата представників конгресу США розпочала офіційне розслідування щодо можливості оголошення початку процедури імпічменту президента Джо Байдена.
- 12 грудня агенція Reuters припустила, що палата представників конгресу США може проголосувати за початок процедури імпічменту Байдена у середу, 14 грудня.
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