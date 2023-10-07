Палестинці мають право захищати себе від "терору та окупаційних військ", - Махмуд Аббас

Про це пише Al Jazeera.

Зазначається, що він був головним на надзвичайній нараді керівництва, в якій брали участь цивільні особи та представники служби безпеки, де він дав вказівки забезпечити захист палестинців.

Читайте також: ХАМАС напав на Ізраїль. Нетаньягу оголосив про війну. Текстова трансляція

"Аббас заявив, що палестинський народ має право захищатися від "терору поселенців та окупаційних військ", цитує його слова інформаційне агентство WAFA", - йдеться у повідомленні.