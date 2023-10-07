Палестинці мають право захищати себе від "терору та окупаційних військ", - Махмуд Аббас
Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас заявив, що палестинський народ має право захищатися від "терору поселенців та окупаційних військ"
Про це пише Al Jazeera.
Зазначається, що він був головним на надзвичайній нараді керівництва, в якій брали участь цивільні особи та представники служби безпеки, де він дав вказівки забезпечити захист палестинців.
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"Аббас заявив, що палестинський народ має право захищатися від "терору поселенців та окупаційних військ", цитує його слова інформаційне агентство WAFA", - йдеться у повідомленні.
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