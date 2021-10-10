Пандемія COVID в Україні: за добу - 11 тис. заражених, з них - понад 1 тис. дітей. Найбільше у Харкові
За добу 9 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 344 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 149, медпрацівників - 122)
Про це із посиланням на відкриті дані Міністерства охорони здоров'я України станом на ранок неділі, 10 жовтня, передає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 3 712 осіб;
летальних випадків - 162;
одужало - 2 581 особа.
За добу протестовано:
методом ПЛР - 35 671 особа,
методом ІФА - 5 434 особи,
експрес-тестами - 26 287 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 541 257 осіб;
одужало - 2 290 427 осіб;
летальних випадків - 58 493;
проведено ПЛР-тестувань - 13 253 584.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях. При цьому враховано показники відповідних обласних центрів.
- Нагадаємо, через вкрай низький рівень вакцинації епідеміологічна ситуації в Україні погіршилася до рівня квітня 2021 року.
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