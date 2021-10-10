Пандемія COVID в Україні: за добу - 11 тис. заражених, з них - понад 1 тис. дітей. Найбільше у Харкові

Про це із посиланням на відкриті дані Міністерства охорони здоров'я України станом на ранок неділі, 10 жовтня, передає Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 3 712 осіб;

летальних випадків - 162;

одужало - 2 581 особа.



За добу протестовано:



методом ПЛР - 35 671 особа,

методом ІФА - 5 434 особи,

експрес-тестами - 26 287 осіб.



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За весь час пандемії в Україні:



захворіло - 2 541 257 осіб;

одужало - 2 290 427 осіб;

летальних випадків - 58 493;

проведено ПЛР-тестувань - 13 253 584.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях. При цьому враховано показники відповідних обласних центрів.

Нагадаємо, через вкрай низький рівень вакцинації епідеміологічна ситуації в Україні погіршилася до рівня квітня 2021 року.





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