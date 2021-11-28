Пандемія COVID в Україні: за добу - 400 смертей, 3 тис. госпіталізацій, 7 тис. заражень

Такими є офіційні дані Міністерства охорони здоров'я України станом на ранок неділі, 28 листопада 2021 року, передає Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 3 456 осіб,



летальних випадків - 400,



одужало - 10 270 осіб.



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За весь час пандемії в Україні:



захворіло - 3 422 023 особи,



одужало - 2 910 237 осіб,



летальних випадків - 85 117,



проведено ПЛР-тестувань - 15 819 249.





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