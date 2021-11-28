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Пандемія COVID в Україні: за добу - 400 смертей, 3 тис. госпіталізацій, 7 тис. заражень

28 листопада, 2021 неділя
10:03
Коронавірус

За добу 27 листопада в Україні зафіксовано 7 483 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей - 774, медпрацівників - 105

Такими є офіційні дані Міністерства охорони здоров'я України станом на ранок неділі, 28 листопада 2021 року, передає Еспресо.TV.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 3 456 осіб,

летальних випадків - 400,

одужало - 10 270 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 3 422 023 особи,

одужало - 2 910 237 осіб,

летальних випадків - 85 117,

проведено ПЛР-тестувань - 15 819 249.


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