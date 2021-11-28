Пандемія COVID в Україні: за добу - 400 смертей, 3 тис. госпіталізацій, 7 тис. заражень
За добу 27 листопада в Україні зафіксовано 7 483 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей - 774, медпрацівників - 105
Такими є офіційні дані Міністерства охорони здоров'я України станом на ранок неділі, 28 листопада 2021 року, передає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 3 456 осіб,
летальних випадків - 400,
одужало - 10 270 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 3 422 023 особи,
одужало - 2 910 237 осіб,
летальних випадків - 85 117,
проведено ПЛР-тестувань - 15 819 249.
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