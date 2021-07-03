Пандемія в Україні: 705 нових заражень, 36 смертей. До п'ятірки лідерів увійшла Полтавщина
За добу 2 липня 2021 року в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 27, медпрацівників – 22)
Такими э дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок суботи, 3 липня, передає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 420 осіб,
летальних випадків - 36,
одужало - 1 072 особи.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях", - наголошується у повідомленні.
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За добу протестовано:
методом ПЛР - 19 945 осіб,
методом ІФА - 7 962 особи,
експрес-тестами - 15097 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 237 202 особи,
одужало - 2 170 656 осіб,
летальних випадків - 52 460,
проведено ПЛР-тестувань - 10 900 947.
- Нагадаємо, новий, наднебезпечний штам коронавірусу "Дельта" виявлено уже в 98 країнах.
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