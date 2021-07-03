Пандемія в Україні: 705 нових заражень, 36 смертей. До п'ятірки лідерів увійшла Полтавщина

Такими э дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок суботи, 3 липня, передає Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 420 осіб,



летальних випадків - 36,



одужало - 1 072 особи.



"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях", - наголошується у повідомленні.



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За добу протестовано:



методом ПЛР - 19 945 осіб,



методом ІФА - 7 962 особи,



експрес-тестами - 15097 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло - 2 237 202 особи,



одужало - 2 170 656 осіб,



летальних випадків - 52 460,



проведено ПЛР-тестувань - 10 900 947.



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