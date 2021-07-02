Словаччина продала назад до РФ 160 тис. доз вакцини "Спутник V"

Про це повідомляє ЄП із посиланням на Dennik N.

Контракт на продаж вакцин був опублікований у центральному реєстрі контрактів.



"Вакцини вже знаходяться за межами Словаччини", - підтвердило МОЗ.

Словаччина має на складі "Спутник" вакцини лише для тих, хто чекає першої або другої дози. Загалом "Спутник V" отримали 10,5 тис. людей. 8 тис. чекають на вакцину.



"Нам залишаються вакцини для вакцинації громадян, які подали заявку на вакцинацію", - сказала речниця міністерства Зузана Еліашова.

Російська сторона заплатила за вакцини стільки ж, скільки Словаччина.



"Точно за ціною, за яку ми їх придбали, - $9,95 за дозу", - сказала Еліашова.

Вартість транспорту повністю оплатить покупець - російська компанія Human Vaccine, зазначається в контракті.

Політична криза в Словаччині почалася після закупівлі російської вакцини від COVID-19 "Спутник V". Прем'єр Ігор Матович замовив для країни російську вакцину потайки від інших партій. Його соратники з коаліції різко засудили такий крок. Проти використання російської вакцини також виступила президент Словаччини Зузана Чапутова.

12 березня на тлі скандалу подав у відставку міністр охорони здоров'я країни Марек Крайчи. Потім про відставку оголосили міністр освіти Браніслав Грелінг, глава МЗС Іван Корчок і міністр економіки Ріхард Сулик .

У відставку також пішов прем'єр Ігор Матович

Нагадаємо, що уряд Словаччини схвалив використання російської вакцини "Спутник V" наприкінці травня.

Потім стало відомо, що у Словаччині відмовляються від вакцинації російським препаратом “Спутник V”.