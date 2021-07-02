Словаччина продала назад до РФ 160 тис. доз вакцини "Спутник V"
Міністерство охорони здоров’я Словаччини продало РФ 160 тис. доз вакцин проти коронавірусу "Спутник V", які були закуплені у Росії навесні
Про це повідомляє ЄП із посиланням на Dennik N.
Контракт на продаж вакцин був опублікований у центральному реєстрі контрактів.
"Вакцини вже знаходяться за межами Словаччини", - підтвердило МОЗ.
Словаччина має на складі "Спутник" вакцини лише для тих, хто чекає першої або другої дози. Загалом "Спутник V" отримали 10,5 тис. людей. 8 тис. чекають на вакцину.
"Нам залишаються вакцини для вакцинації громадян, які подали заявку на вакцинацію", - сказала речниця міністерства Зузана Еліашова.
Російська сторона заплатила за вакцини стільки ж, скільки Словаччина.
"Точно за ціною, за яку ми їх придбали, - $9,95 за дозу", - сказала Еліашова.
Вартість транспорту повністю оплатить покупець - російська компанія Human Vaccine, зазначається в контракті.
- Політична криза в Словаччині почалася після закупівлі російської вакцини від COVID-19 "Спутник V". Прем'єр Ігор Матович замовив для країни російську вакцину потайки від інших партій. Його соратники з коаліції різко засудили такий крок. Проти використання російської вакцини також виступила президент Словаччини Зузана Чапутова.
- 12 березня на тлі скандалу подав у відставку міністр охорони здоров'я країни Марек Крайчи. Потім про відставку оголосили міністр освіти Браніслав Грелінг, глава МЗС Іван Корчок і міністр економіки Ріхард Сулик .
- У відставку також пішов прем'єр Ігор Матович
- Нагадаємо, що уряд Словаччини схвалив використання російської вакцини "Спутник V" наприкінці травня.
- Потім стало відомо, що у Словаччині відмовляються від вакцинації російським препаратом “Спутник V”.
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