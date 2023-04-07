Папа Римський Франциск назвав секс "однією з прекрасних речей, які Бог дав людині"
У Чистий четвер Папа Римський Франциск омив і витер ноги ув'язненим римської в’язниці для неповнолітніх. При цьому він розповів, що думає про секс і мастурбацію
Про це пише Mirror.
"Секс — це одна з прекрасних речей, які Бог дав людині", - сказав Папа Римський.
Водночас мастурбацію він не схвалює.
"Сексуальне самовираження — це багатство. Тому все, що відволікає від справжнього сексуального самовираження, применшує вас і виснажує це багатство", - сказав Франциск.
Папа Римський поспілкувався з дюжиною в'язнів, пояснивши, що Бог піклується про всіх, навіть про тих, хто перебуває на маргінесі суспільства.
"Ісус омивав ноги всім", - нагадав Франциск.
Він вимив ноги ув'язненим, витер їх білим рушником і поцілував.
- Раніше Папа Римський Франциск заявляв, що гомосексуалізм не є злочином.
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