Про це пише Mirror.

"Секс — це одна з прекрасних речей, які Бог дав людині", - сказав Папа Римський.

Водночас мастурбацію він не схвалює.

"Сексуальне самовираження — це багатство. Тому все, що відволікає від справжнього сексуального самовираження, применшує вас і виснажує це багатство", - сказав Франциск.

Папа Римський поспілкувався з дюжиною в'язнів, пояснивши, що Бог піклується про всіх, навіть про тих, хто перебуває на маргінесі суспільства.

"Ісус омивав ноги всім", - нагадав Франциск.

Він вимив ноги ув'язненим, витер їх білим рушником і поцілував.