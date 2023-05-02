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Війна з Росією: хроніка
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Папа Римський не відмовився від старих своїх звичок любити російські гроші, - релігієзнавець Ковальов

2 травня, 2023 вiвторок
11:12
Війна з Росією Папа Римський Франциск

Релігієзнавець, історик, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ Андрій Ковальов зазначив, що Папа Римський грає на боці РФ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Папа Франциск свого часу був членом південноамериканської організації комуністів-християн, яку фінансувало КДБ. І ставши Папою Римським він не відмовився від своїх старих звичок любити Росію й російські гроші. Зустріч з Іларіоном у Будапешті - це свідчення того, що Папа Римський й офіційний Ватикан не вірять у перемогу України, не вірять у Збройні Сили України. Якби Папа Римський вирів у перемогу ЗСУ, то молився б за ЗСУ та благословляв на справедливу війну проти російських окупантів", - підкреслив Ковальов.

За словами релігієзнавця, у Ватикані знають, що Росія використовує свою церкву у війні.

"Ватикан намагається вбивцю примирити із жертвою. Папа Римський відверто говорить, що Україні потрібно примиритися з РФ. Папа працює в інтересах Ватикану. Ватикан був проти надання Томоса православній церкві України, тому що це не в інтересах Ватикану. Заяви Ватикану щодо "переслідування" православних в Україні - це теж недружні кроки. У Ватикані чудово розуміють, що ніякого переслідування православних в Україні немає. Вони чудово знають, що Росія використовує свою церкву у війні. Папа однозначно грає на боці РФ", - наголосив Ковальов.

  • Папа Римський Франциск під час візиту до Угорщини зустрівся з митрополитом Будапештським і Угорським, колишнім головою Відділу зовнішніх зв’язків Московської патріархії Іларіоном (Алфеєвим), проти якого в Україні запроваджені санкції. Також понтифік поспілкувався з українськими біженцями
  • Ватикан бере участь у миротворчій місії, аби покласти край конфлікту між РФ та Україною, а також задля повернення депортованих окупантами українських дітей
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