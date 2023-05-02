Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Папа Франциск свого часу був членом південноамериканської організації комуністів-християн, яку фінансувало КДБ. І ставши Папою Римським він не відмовився від своїх старих звичок любити Росію й російські гроші. Зустріч з Іларіоном у Будапешті - це свідчення того, що Папа Римський й офіційний Ватикан не вірять у перемогу України, не вірять у Збройні Сили України. Якби Папа Римський вирів у перемогу ЗСУ, то молився б за ЗСУ та благословляв на справедливу війну проти російських окупантів", - підкреслив Ковальов.

За словами релігієзнавця, у Ватикані знають, що Росія використовує свою церкву у війні.

"Ватикан намагається вбивцю примирити із жертвою. Папа Римський відверто говорить, що Україні потрібно примиритися з РФ. Папа працює в інтересах Ватикану. Ватикан був проти надання Томоса православній церкві України, тому що це не в інтересах Ватикану. Заяви Ватикану щодо "переслідування" православних в Україні - це теж недружні кроки. У Ватикані чудово розуміють, що ніякого переслідування православних в Україні немає. Вони чудово знають, що Росія використовує свою церкву у війні. Папа однозначно грає на боці РФ", - наголосив Ковальов.