"Парасолі й відповідне взуття обов'язкові": прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
У суботу та неділю, 27 і 28 травня, в Україні дощитиме. При цьому буде досить тепло, в Києві температура повітря підвищиться до +26
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Короткочасні дощі, грози, сонячні прояснення. Все це - впродовж 27-28 травня", - написала вона.
За її даними, в суботу дощитиме скрізь, а в неділю – переважно на сході, південному сході та в Карпатах.
"Тому парасолі, відповідне взуття, одяг та необхідність враховувати ймовірність раптових злив обов'язково", - зазначила Діденко.
"Температура повітря у денні години +23+26 градусів, на заході та крайньому сході +19+23 градуси", - додала вона.
У Києві в суботу - короткочасні дощ, місцями грози, а температура повітря сягатиме +24+26 градусів. У неділю буде переважно сухо, але прохолодніше – +20+22 градуси.
- 26 травня внаслідок грозового шторму без світла тимчасово лишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Херсонській та Харківській областях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.88
- Актуальне
- Важливе