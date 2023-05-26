Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Короткочасні дощі, грози, сонячні прояснення. Все це - впродовж 27-28 травня", - написала вона.

За її даними, в суботу дощитиме скрізь, а в неділю – переважно на сході, південному сході та в Карпатах.

"Тому парасолі, відповідне взуття, одяг та необхідність враховувати ймовірність раптових злив обов'язково", - зазначила Діденко.

"Температура повітря у денні години +23+26 градусів, на заході та крайньому сході +19+23 градуси", - додала вона.

У Києві в суботу - короткочасні дощ, місцями грози, а температура повітря сягатиме +24+26 градусів. У неділю буде переважно сухо, але прохолодніше – +20+22 градуси.