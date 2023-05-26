У Міненерго розповіли про ситуацію в енергетиці після масованого обстрілу України в ніч на 26 травня
Унаслідок масованого обстрілу України, який російська окупаційна армія здійснила в ніч на 26 травня, пошкоджень енергетичної інфраструктури немає
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території країни. Влучань та пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
При цьому внаслідок обстрілів прифронтових територій на Донеччині знеструмлено 23 населених пункти, у Запорізькій області - 8 населених пунктів.
"Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - розповіли у відомстві.
Також зафіксовано знеструмлення через несприятливі погодні умови.
"Унаслідок грозового шторму без світла тимчасово лишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Херсонській та Харківській областях", - додали в Міненерго.
- У ніч на 25 травня уламки збитого дрона впали на лінії електропередачі на Буковині.
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