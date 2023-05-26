Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території країни. Влучань та пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

При цьому внаслідок обстрілів прифронтових територій на Донеччині знеструмлено 23 населених пункти, у Запорізькій області - 8 населених пунктів.

"Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - розповіли у відомстві.

Також зафіксовано знеструмлення через несприятливі погодні умови.

"Унаслідок грозового шторму без світла тимчасово лишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Херсонській та Харківській областях", - додали в Міненерго.