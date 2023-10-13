ПАРЄ визнала Путіна диктатором, а РФ - диктатурою

Про це інформують нардеп Гончаренко Олексій заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Путін визнаний - диктатором, а Росію - диктатурою! Закликали всі країни виконати ордер на арешт Путіна, який виданий МКС і заарештувати його", - написав Гончаренко.

За відповідну резолюцію Парламентська асамблея Ради Європи одностайно підтримала 43 голосами.

Також ПАРЄ висловила ряд важливих заяв, зокрема про процес внесення змін до конституції РФ, який дозволяв Путіну залишатися при владі до 2036 року. Асамблея визнала, що переважна влада президента Росії та відсутність системи стримувань й противаг перетворили країну на де-факто диктатуру, пояснює Кравчук.

Фото: Євгенія Кравчук

ПАРЄ закликала визнати Володимира Путіна як нелегітимного після закінчення його поточного терміну та припинити всі контакти з ним, окрім гуманітарних, та в рамках прагнення до миру.

Асамблея закликала держави-члени Статуту МКС заарештувати російського диктатора, коли він потрапить під їхню юрисдикцію на підставі ордера на арешт. ПАРЄ підтвердила свою підтримку створення Спецтрибуналу, який би подолав імунітет "трійки".

Що відомо про резолюцію ПАРЄ щодо визнання Путіна диктатором

У січні повідомлялося, що Кремль розпочав підготовку до виборів 2024 року за участі Путіна.

У серпні "Медуза" назвала кандидатів, яких Кремль хоче бачити "конкурентами" Путіна на прийдешніх виборах у 2024 році. Головним критерієм є вік – не молодше 50 років. Також бажано, аби кандидат був мало впізнаваним і позбавленим харизми.

12 вересня комітет ПАРЄ з юридичних питань і прав людини висловив стурбованість поправками до конституції РФ, які забезпечують безстрокове президентство Володимира Путіна. Там нагадали, що внесені у липні 2020 року поправки, зокрема скасування обмежень на президентські терміни, дозволили Путіну залишатися на посаді до 2036 року, допоки йому виповниться 83 роки.

Комітет одноголосно схвалив проєкт резолюції на основі звіту, підготовленого Пітером Омцігтом (Нідерланди, ЄНП/ХД), й зазначив, що звільнення від обмеження терміну дії для чинного президента порушує міжнародне право.

Російська агресія проти України та її наслідки демонструють, що диктатури "становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, а також територіальній цілісності та політичній незалежності сусідів", тому важливим є відновлення демократії, зазначили в комітеті.