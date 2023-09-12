"Де-факто диктатура": у ПАРЄ висловили стурбованість можливістю Путіна бути президентом безстроково
Комітет ПАРЄ з юридичних питань і прав людини висловив стурбованість поправками до конституції РФ, які забезпечують безстрокове президентство Володимира Путіна
Про це йдеться у повідомленні на сайті ПАРЄ.
Там нагадали, що внесені у липні 2020 року поправки, зокрема скасування обмежень на президентські терміни, дозволили президенту Володимиру Путіну залишатися на посаді до 2036 року, допоки йому виповниться 83 роки.
"Переважна влада президента, яка є результатом надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді, у поєднанні з відсутністю будь-яких систем стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні ЗМІ та активне громадянське суспільство, перетворили Російську Федерацію на де-факто диктатуру", – заявили парламентарі.
Комітет одноголосно схвалив проєкт резолюції на основі звіту, підготовленого Пітером Омцігтом (Нідерланди, ЄНП/ХД), й зазначив, що звільнення від обмеження терміну дії для чинного президента порушує міжнародне право.
Російська агресія проти України та її наслідки демонструють, що диктатури "становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, а також територіальній цілісності та політичній незалежності сусідів", тому важливим є відновлення демократії, зазначили в комітеті.
Також комітет підтвердив свою підтримку майбутнього спеціального міжнародного трибуналу для притягнення російського керівництва, включаючи президента Путіна, до відповідальності за анексію Криму, війну на Донбасі та знищення літака МН17 у 2014 році.
- У січні повідомлялося, що Кремль розпочав підготовку до виборів 2024 року за участі Путіна.
- У серпні "Медуза" назвала кандидатів, яких Кремль хоче бачити "конкурентами" Путіна на прийдешніх виборах у 2024 році. Головним критерієм є вік – не молодше 50 років. Також бажано, аби кандидат був мало впізнаваним і позбавленим харизми.
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