"Де-факто диктатура": у ПАРЄ висловили стурбованість можливістю Путіна бути президентом безстроково

Про це йдеться у повідомленні на сайті ПАРЄ.

Там нагадали, що внесені у липні 2020 року поправки, зокрема скасування обмежень на президентські терміни, дозволили президенту Володимиру Путіну залишатися на посаді до 2036 року, допоки йому виповниться 83 роки.

"Переважна влада президента, яка є результатом надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді, у поєднанні з відсутністю будь-яких систем стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні ЗМІ та активне громадянське суспільство, перетворили Російську Федерацію на де-факто диктатуру", – заявили парламентарі.

Комітет одноголосно схвалив проєкт резолюції на основі звіту, підготовленого Пітером Омцігтом (Нідерланди, ЄНП/ХД), й зазначив, що звільнення від обмеження терміну дії для чинного президента порушує міжнародне право.

Російська агресія проти України та її наслідки демонструють, що диктатури "становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, а також територіальній цілісності та політичній незалежності сусідів", тому важливим є відновлення демократії, зазначили в комітеті.

Також комітет підтвердив свою підтримку майбутнього спеціального міжнародного трибуналу для притягнення російського керівництва, включаючи президента Путіна, до відповідальності за анексію Криму, війну на Донбасі та знищення літака МН17 у 2014 році.