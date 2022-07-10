Париж вважає повне відключення газу Росією найбільш імовірним сценарієм

Про це він сказав на економічному форумі в місті Екс-ан-Прованс.

"Готуймось до повного припинення постачання російського газу. Сьогодні це найбільш вірогідний варіант", - сказав Ле Мер.

Міністр зазначив, що французький уряд працює над визначенням компаній, які мають отримати пріоритетний захист у разі перебоїв із постачаннями газу.

Як приклад компаній, які не повинні бути позбавлені газопостачання навіть у разі надзвичайної ситуації, Ле Мер навів великого виробника будівельних матеріалів Saint-Gobain.

Французький уряд запропонував низку заходів щодо управління можливими перебоями у постачанні газу, включно з можливістю реквізувати газові електростанції в рамках ширшої законодавчої пропозиції щодо купівельної спроможності.

Законопроєкт обговорюватиметься у Національних зборах Франції наступного тижня.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що шанси, що країнам Європейського Союзу не вдасться заповнити газові сховища, є дуже малими.

27 червня європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС має бути готовим до перебоїв у постачанні російського газу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb