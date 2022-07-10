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Париж вважає повне відключення газу Росією найбільш імовірним сценарієм

10 липня, 2022 неділя
14:58
Світ газове родовище

Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер попередив про вкрай велику ймовірність того, що Москва повністю припинить постачання газу до Європи

Про це він сказав на економічному форумі в місті  Екс-ан-Прованс.

"Готуймось до повного припинення постачання російського газу. Сьогодні це найбільш вірогідний варіант", - сказав Ле Мер.

Міністр зазначив, що французький уряд працює над визначенням компаній, які мають отримати пріоритетний захист у разі перебоїв із постачаннями газу.

Як приклад компаній, які не повинні бути позбавлені газопостачання навіть у разі надзвичайної ситуації, Ле Мер навів великого виробника будівельних матеріалів Saint-Gobain. 

Французький уряд запропонував низку заходів щодо управління можливими перебоями у постачанні газу, включно з можливістю реквізувати газові електростанції в рамках ширшої законодавчої пропозиції щодо купівельної спроможності. 

Законопроєкт обговорюватиметься у Національних зборах Франції наступного тижня.

  • Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що шанси, що країнам Європейського Союзу не вдасться заповнити газові сховища, є дуже малими.
  • 27 червня європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС має бути готовим до перебоїв у постачанні російського газу. 

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