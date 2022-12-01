Парламент достроково припинив повноваження нардепки Льовочкіної, яка була в ОПЗЖ
Верховна рада України достроково припинила повноваження народної депутатки від колишньої фракції ОПЗЖ Юлії Льовочкіної
Про це написав у телеграмі нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Парламент достроково припинив повноваження народного депутата від ексОПЗЖ Льовочкіної Ю.В." - написав Железняк.
Повідомляється, що підтримали звільнення - 285 депутатів.
"В залі залишилося 417 депутатів, рекордно низький рівень", - додав він після голосування.
Напередодні, 30 листопада, стало відомо, що народна депутатка від фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" Юлія Льовочкіна вирішила скласти повноваження "у зв'язку із сімейними обставинами".
"Насамперед, я хочу висловити велику вдячність виборцям, які довірили мені їх представляти. Щиро дякую моїм друзям і колегам по Верховній Раді та ПАРЄ, з якими мала честь працювати протягом 15 років. Моє рішення прийняте у зв’язку із сімейними обставинами", - цитує Льовочкіну її пресслужба.
- У вересні 2022 року суд заборонив діяльність партії ОПЗЖ в Україні: Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".
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