Про це йдеться на офіційному сайті Національних зборів Франції.

Резолюція немає обов'язкової сили, але вона відбиває єдність всього спектра політичних сил Франції з цього питання. У Національних зборах десятки місць займають депутати та політичні об'єднання, відомі своїм досить примирливим ставленням до путінського режиму.

"Всюди, де вони діють, бойовики Вагнера поширюють нестабільність і насильство", - цитує агентство AFP автора резолюції, депутата від правлячої (макроністської) партії Бенжамена Аддада. "Вони вбивають і катують. Вони ріжуть і грабують. Вони залякують та маніпулюють із повною безкарністю", - переконував він законодавців.

І все це, за його словами, вони творять не тільки від спраги грошей, а й тому, що вони "переслідують широку стратегію, від Малі до України, щодо підтримки агресивної політики режиму президента Путіна щодо демократій".