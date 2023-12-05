Парламент Франції підтримав заборону одноразових електронних сигарет

Про це повідомляє Le Parisien

"Вони не містять тютюну, але можуть містити нікотин – отруйну речовину. Ароматами, що нагадують дитинство, та яскравими кольорами вони приваблюють школярів", - пояснила одна з авторів законопроєкту Франческа Паскіні.

Окрім шкоди для здоров'я, такі сигарети також шкодять довкіллю, адже мають літієві батарейки, які після використання забруднюють ґрунт.

Електронні сигарети продаються у Франції з 2020 року. І хоч вони заборонені для неповнолітніх, за даними "Альянсу проти тютюну", 15% французьких підлітків 13-16 років уже пробували одноразові прилади для куріння.

Тепер пропозицію про заборону одноразових сигарет має розглянути Сенат (верхня палата французького парламенту), аби запровадити її на початку 2024 навчального року.