Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Медицина Парламент Франції підтримав заборону одноразових електронних сигарет

Парламент Франції підтримав заборону одноразових електронних сигарет

5 грудня, 2023 вiвторок
02:21
Медицина Електронні сигарети

Національна асамблея Франції одностайно проголосувала за заборону одноразових електронних сигарет, які містять нікотин і фруктові ароматизатори

Про це повідомляє Le Parisien

"Вони не містять тютюну, але можуть містити нікотин – отруйну речовину. Ароматами, що нагадують дитинство, та яскравими кольорами вони приваблюють школярів", - пояснила одна з авторів законопроєкту Франческа Паскіні.

Окрім шкоди для здоров'я, такі сигарети також шкодять довкіллю, адже мають літієві батарейки, які після використання забруднюють ґрунт.

Електронні сигарети продаються у Франції з 2020 року. І хоч вони заборонені для неповнолітніх, за даними "Альянсу проти тютюну", 15% французьких підлітків 13-16 років уже пробували одноразові прилади для куріння.

Тепер пропозицію про заборону одноразових сигарет має розглянути Сенат (верхня палата французького парламенту), аби запровадити її на початку 2024 навчального року.

  • У вересні стало відомо, що Франція планує заборонити одноразові електронні сигарети.
  • У Франції з нового року запровадять Національну програму боротьби з курінням, покликану сформувати вільне від тютюну покоління до 2032 року.
Франція
Читайте також:
окупанти Маріуполь
4 грудня, 2023 понедiлок
"Зі складів на полігони у причепах": у Маріуполі зафіксували перевезення окупантами боєкомплектів на цивільних авто
Путін
Автор Антін Борковський
3 грудня, 2023 неділя
Тези Путіна про переговори - це кухня міжнародних відносин минулого тисячоліття, - Безсмертний
фури на кордоні
4 грудня, 2023 понедiлок
"Знайшли точки дотику з урядом": посол у Польщі Зварич про блокування кордону
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.34
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
5 грудня
02:49
блокада польсько-українського кордону
У Єврокомісії вважають неприйнятною польську блокаду кордону з Україною
02:45
Оновлено
збитий "Шахед"
Росія запустила кілька груп "шахедів": на Харківщині є влучання по об'єктах інфраструктури, працює ППО
01:53
США безпілотники ракетний удар допомога Україні Енергетика
США фінансують матеріали для будівництва захисту енергооб'єктів України
01:25
Іспанія
Іспанські ЗМІ позиваються проти Meta на 550 млн євро
00:57
Володимир Зеленський
Зеленський розповів про рекордні перевезення Укрзалізниці й ефективність роботи "зернового коридору"
00:49
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президент Бразилії підтвердив, що запросить Путіна на саміт G20, але не гарантує, що його не заарештують
00:29
Туреччина Румунія НАТО світ Військові новини
Туреччина у складі місії НАТО патрулюватиме небо над Румунією
00:07
Андрій Юсов
Юсов розповів про стан здоров'я отруєних офіцерів ГУР і дружини Буданова
2023, понедiлок
4 грудня
23:43
У приватному секторі Києва внаслідок вибуху загинув чоловік
23:20
Литва прапор
Литва продовжить тимчасові посвідки на проживання для біженців з України
23:11
вивіска Офіс президента України
Bihus.Info виявив зв'язки позаштатних радників ОП із тендерами на відбудову житла
22:46
Енергетика
Країни G7+ та Україна офіційно започаткували Партнерство з чистої енергетики
22:11
на фото: зернове судно
Українським коридором пройшло 200 суден, які експортували 7 млн тонн вантажів
21:47
У Харкові через зсув ґрунту під час аварійних робіт загинули 2 працівники газової служби
21:38
Ексклюзив
Безугла
Заяви Безуглої заважають нам працювати з американцями щодо оборонного бюджету для України, - нардеп Наливайченко
21:34
Абдурешит Джеппаров
Російський суд оштрафував кримського правозахисника Джеппарова на 40 тис. рублів
21:15
санкції проти РФ
Рада ЄС подовжила глобальний режим санкцій за порушення прав людини на 3 роки
21:10
Ексклюзив
На фото: Олександр Дубінський
Ті, хто привів у ВРУ політиків на кшталт Дубінського, мають понести хоча б політичну відповідальність, - нардеп Осадчук 
20:59
Інтерв’ю
Оксана Жолнович, міністерка соцполітики України
Як зміняться пенсії та навіщо мегареєстр соціальної підтримки. Велика розмова Еспресо з міністеркою соцполітики
20:46
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нарешті Україна почала відновлювати розробки озброєння, які дійсно мають військовий потенціал. Колонка Сергія Згурця
20:40
Інтерв’ю
Анатолій Хостікоєв
Актор Анатолій Хостікоєв - про театр під час війни, контакт із глядачем та чому Україні не можна програвати. Інтерв’ю Еспресо
20:40
Оновлено
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
МЗС України прокоментувало заяви Венесуели про підтримку територіальних претензій до Гаяни на референдумі
20:35
Ексклюзив
Безугла
Медійний хайп на Безуглій, ймовірно, толерується ОП, - нардеп Осадчук
20:04
OPINION
Ігор Гулик
Пам’ять метелика, або Що живить авторитаризм?
19:59
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 15 російських атак, протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення, - Генштаб
19:30
Ексклюзив
ЗСУ
Наступ майже по всій лінії фронту: депутат облради Лишенко про активізацію окупантів на Запоріжжі
19:22
Загиблі в окупованому Криму
У Сімферопольському районі четверо людей загинули внаслідок отруєння чадним газом, у тому числі двоє дітей
19:04
Матеуш Моравецький
Польща вимагатиме від ЄС скасування транспортного безвізу з Україною, - Моравецький
19:04
Києво-Печерська лавра
У Києво-Печерській лаврі щодня битимуть у дзвони на підтримку військовополонених
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 649-го дня війни: Україна працює над розробкою власної зброї великої дальності, а німецький завод виготовить для ЗСУ снарядів на €142 млн
18:45
санкції проти Росії
Латвія запропонувала заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції до ЄС
18:12
Посилення допомоги взимку та вступ України до НАТО: Умєров зустрівся зі Столтенбергом
18:02
OPINION
Сергій Таран
Про перспективи України в майбутній системі європейської безпеки
18:00
Ексклюзив
Петро Порошенко
Контакти Порошенка корисні для України у світлі інтеграції до НАТО, - нардепка Іонова
17:59
Оновлено
Пожежа на нафтобазі у Луганську
ЗСУ підтвердили успішну атаку по нафтобазі окупантів у Луганську
17:54
"Кривбас" - "Олександрія" 2:1 (02.12.2023)
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 16-го туру
17:53
книги
Оксфордський словник назвав слово 2023 року
17:42
Міни
Словенія надасть Україні 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування
17:36
НАТО
РФ планувала перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО за допомогою демонстрацій із заворушеннями, - ЗМІ
17:36
Ексклюзив
Ракетний комплекс Нептун
У Defense Express розповіли, які можливості отримає нова ракета для комплексу "Нептун"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV