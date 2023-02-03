Парламент Канади закликали офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму
Канадський депутат від Консервативної партії Ларрі Брок на сайті парламенту петицією просить урядовців офіційно визнати РФ країною-спонсором тероризму
Про це інформує сайт парламенту Канади.
"Росія розпочала неспровоковану війну проти народу України, вчинила численні воєнні злочини проти українців, враховуючи, що РФ та її війська неодноразово проводили жорстокі обстріли мирних об'єктів у країні, також і дитячих садків, лікарень та житлових будинків. Ми, громадяни та жителі Канади, закликаємо уряд негайно й публічно визнати Росію державою-спонсором тероризму", - йдеться у петиції.
Автор, депутат від Консервативної партії Ларрі Брок, нагадує, нижня палата парламенту Канади вже у 2022 році визнала дії РФ в Україні - геноцидом.
Після внесення петиції до сесійної зали відповідно до законодавства влада має 45 днів, аби підготувати на неї письмову відповідь.
- Нагадаємо, 23 листопада 2022 року Європарламент під час голосування у середу підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Перед тим, 21 листопада, Парламентська асамблея НАТО також визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом. Схожі декларації раніше ухвалила низка європейських країн, зокрема Чехія, Литва, Латвія, а також Парламентська асамблея Ради Європи.
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