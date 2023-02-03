Про це інформує сайт парламенту Канади.

"Росія розпочала неспровоковану війну проти народу України, вчинила численні воєнні злочини проти українців, враховуючи, що РФ та її війська неодноразово проводили жорстокі обстріли мирних об'єктів у країні, також і дитячих садків, лікарень та житлових будинків. Ми, громадяни та жителі Канади, закликаємо уряд негайно й публічно визнати Росію державою-спонсором тероризму", - йдеться у петиції.

Автор, депутат від Консервативної партії Ларрі Брок, нагадує, нижня палата парламенту Канади вже у 2022 році визнала дії РФ в Україні - геноцидом.

Після внесення петиції до сесійної зали відповідно до законодавства влада має 45 днів, аби підготувати на неї письмову відповідь.