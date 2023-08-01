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Парламент Молдови ввів кримінальну відповідальність за політичну корупцію

1 серпня, 2023 вiвторок
05:59
Світ Молдова протести

Парламент Молдови доповнив Кримінальний кодекс країни двома статтями, які передбачають відповідальність за активну та пасивну політичну корупцію

Про це повідомляє NewsMaker.

Зазначається, що за такі злочини каратимуть позбавленням волі терміном до 7 років.

Перша нова стаття за пасивну політичну корупцію передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі за отримання коштів або інших майнових благ виборною особою за вихід з партії та/або перехід в іншу партію.

Друга – за активну політичну корупцію – передбачає схоже покарання за підкуп виборної особи з тією ж метою.

Ухвалений законопроєкт також запроваджує до КК відповідальність за отримання політичною партією чи конкурентом на виборах незаконного фінансування від злочинної групи.

Як розповіла на засіданні юридичної комісії парламенту її голова Олеся Стамате, нові статті КК покликані допомогти у боротьбі з феноменом "політичного туризму", зокрема у парламенті.

Окрім того, тим самим законопроєктом парламент запровадив заборону на участь у виборах виборних осіб від партій, визнаних неконституційними.

  • Нагадаємо, 19 червня Конституційний суд Молдови ухвалив рішення на запит уряду країни про перевірку конституційності проросійської партії "Шор" та визнав її неконституційною. Президент Майя Санду заявила, що "суспільство чекало на це рішення".
  • 11 липня у Молдові викрили та ліквідували агентурну мережу, яка займалася державною зрадою та шпигунством з метою дестабілізації ситуації та впливу на політичні процеси в державі.
Економіка
Кримінал
Молдова
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