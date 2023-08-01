Парламент Молдови ввів кримінальну відповідальність за політичну корупцію

Про це повідомляє NewsMaker.

Зазначається, що за такі злочини каратимуть позбавленням волі терміном до 7 років.

Перша нова стаття за пасивну політичну корупцію передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі за отримання коштів або інших майнових благ виборною особою за вихід з партії та/або перехід в іншу партію.

Друга – за активну політичну корупцію – передбачає схоже покарання за підкуп виборної особи з тією ж метою.

Ухвалений законопроєкт також запроваджує до КК відповідальність за отримання політичною партією чи конкурентом на виборах незаконного фінансування від злочинної групи.

Як розповіла на засіданні юридичної комісії парламенту її голова Олеся Стамате, нові статті КК покликані допомогти у боротьбі з феноменом "політичного туризму", зокрема у парламенті.

Окрім того, тим самим законопроєктом парламент запровадив заборону на участь у виборах виборних осіб від партій, визнаних неконституційними.