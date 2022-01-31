Парламент Нідерландів виступив за надання Україні оборонної зброї
У правлячій партії Нідерландів VVD (Народна партія за свободу і демократію) та опозиційній Партії праці висловилися за надання оборонної зброї Україні
Про це повідомляє Європейська правда.
Депутат від партії Рубен Брекельманс заявив, що прем’єр-міністр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Хукстра мають приїхати в Україну з конкретними пропозиціями щодо надсилання Україні зброї.
Видання зазначає, що Україна вже звернулася до Нідерландів про допомогу в озброєнні, і Міноборони Нідерландів проводить інвентаризацію того, що можна постачати в Україну.
Брекельманс вважає, що це могли б бути радари, високоточна зброя, протитанкова зброя або протиповітряна оборона.
За словами депутатки Каті Пірі з опозиційної Партії праці (PvdA), Нідерланди можуть допомогти Україні в боротьбі проти кібератак, забезпечити навчання або постачати протитанкову зброю. І VVD, і PvdA наголошують, що виступають проти того, щоб відправляти до України нідерландських військовослужбовців.
"Ніяких військ, тільки оборонна зброя! (і справді більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці)", - написав Брекельманс у своєму Twitter.
- Нагадаємо, Польща надасть військову допомогу українській армії, зокрема засоби протиповітряної оборони.
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