Парламент Нідерландів виступив за надання Україні оборонної зброї

Про це повідомляє Європейська правда.



Депутат від партії Рубен Брекельманс заявив, що прем’єр-міністр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Хукстра мають приїхати в Україну з конкретними пропозиціями щодо надсилання Україні зброї.



Видання зазначає, що Україна вже звернулася до Нідерландів про допомогу в озброєнні, і Міноборони Нідерландів проводить інвентаризацію того, що можна постачати в Україну.



Брекельманс вважає, що це могли б бути радари, високоточна зброя, протитанкова зброя або протиповітряна оборона.



За словами депутатки Каті Пірі з опозиційної Партії праці (PvdA), Нідерланди можуть допомогти Україні в боротьбі проти кібератак, забезпечити навчання або постачати протитанкову зброю. І VVD, і PvdA наголошують, що виступають проти того, щоб відправляти до України нідерландських військовослужбовців.



"Ніяких військ, тільки оборонна зброя! (і справді більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці)", - написав Брекельманс у своєму Twitter.



Нагадаємо, Польща надасть військову допомогу українській армії, зокрема засоби протиповітряної оборони.