Парламент перетворюється на чергову забавку Зеленського, - Федина
Народна депутатка від фракції “Європейська Солідарність” Софія Федина вважає, що парламент, слідом за МВС, урядом, ДБР та Офісом генпрокурора перетворюється на ручний орган президента Володимира Зеленського
Таку думку вона висловила в ефірі програми “Коментар з Христиною Шкудор” на Еспресо.TV.
“Цьому парламенту бракує елементарної правди. І парламенту потрібна тотальна ін’єкція правди, яка мала би вилікувати від страху. Оскільки “слуги народу” бояться Зеленського, бояться мати власну думку та говорити правду. В моєму випадку самозахистом та моєю основою є правда.” - розповіла Федина
Федина впевнена, що нинішній парламент не є самодостатнім законотворчим органом.
“Ми всі вже розуміємо, що парламент перетворюється в чергову забавку Зеленського, а не є самодостатнім законотворчим органом. В останні місяці завдяки роботі Дмитра Разумкова парламент ще залишався більш-менш самостійним органом. Зеленському це не подобається, як не подобається кожному узурпатору. Але хотілося б нагадати президенту, що як не став своїх “служок” на ті, чи інші посади ми живемо в парламентсько-президентській республіці. І саме парламент має фундаментальну роль в тому, як буде розвиватись держава Україна”. - додала Федина.
Федина також додала, що має негативні прогнози щодо майбутнього парламентаризму в Україні. На її думку, всі хто матиме іншу думку, ніж Зеленський, будуть позбавлені права голосу, право на заперечення та обговорення.
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