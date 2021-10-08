Парламент перетворюється на чергову забавку Зеленського, - Федина

Таку думку вона висловила в ефірі програми “Коментар з Христиною Шкудор” на Еспресо.TV.



“Цьому парламенту бракує елементарної правди. І парламенту потрібна тотальна ін’єкція правди, яка мала би вилікувати від страху. Оскільки “слуги народу” бояться Зеленського, бояться мати власну думку та говорити правду. В моєму випадку самозахистом та моєю основою є правда.” - розповіла Федина



Федина впевнена, що нинішній парламент не є самодостатнім законотворчим органом.



“Ми всі вже розуміємо, що парламент перетворюється в чергову забавку Зеленського, а не є самодостатнім законотворчим органом. В останні місяці завдяки роботі Дмитра Разумкова парламент ще залишався більш-менш самостійним органом. Зеленському це не подобається, як не подобається кожному узурпатору. Але хотілося б нагадати президенту, що як не став своїх “служок” на ті, чи інші посади ми живемо в парламентсько-президентській республіці. І саме парламент має фундаментальну роль в тому, як буде розвиватись держава Україна”. - додала Федина.



Федина також додала, що має негативні прогнози щодо майбутнього парламентаризму в Україні. На її думку, всі хто матиме іншу думку, ніж Зеленський, будуть позбавлені права голосу, право на заперечення та обговорення.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова

8 жовтня народні депутати обрали новим головою парламенту Руслана Стефанчука