Парламент планує підвищити податки і запровадити екологічні норми, це негативно вплине на економіку, — нардеп Магера

Про це заявив Сергій Магера, позафракційний народний депутат, в ефірі програми “Великий ефір Василя Зими” на телеканалі Еспресо.

“Те, що справді мене сьогодні хвилює — два законопроекти, які цього тижня планується винести в зал Верховної Ради. Це № 5600 про зміни до Податкового кодексу, тобто підвищення податків. І не просто підвищення, а ще й знищення децентралізації, бо у місцевих органів влади забирають те, що вони планували і розраховували”, — сказав Магера.

За його словами, передбачені законопроєктом зміни принесуть “колосальний мінус для економіки країни”.

Магера зауважив, що цього тижня утретє буде виноситися в зал законопроєкт № 4167 про запровадження в Україні екологічних норм. Він підкреслив, що документ змусить українські підприємства, коксохіми, закуповувати німецькі технології разом з їхнім обладнанням.

“Ці два законопроекти дуже негативні”, — резюмував нардеп.