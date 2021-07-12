Парламент планує підвищити податки і запровадити екологічні норми, це негативно вплине на економіку, — нардеп Магера
Верховна Рада поточного тижня може розглянути законопроєкти № 5600 і № 4168, які негативно вплинуть на економіку України
Про це заявив Сергій Магера, позафракційний народний депутат, в ефірі програми “Великий ефір Василя Зими” на телеканалі Еспресо.
“Те, що справді мене сьогодні хвилює — два законопроекти, які цього тижня планується винести в зал Верховної Ради. Це № 5600 про зміни до Податкового кодексу, тобто підвищення податків. І не просто підвищення, а ще й знищення децентралізації, бо у місцевих органів влади забирають те, що вони планували і розраховували”, — сказав Магера.
За його словами, передбачені законопроєктом зміни принесуть “колосальний мінус для економіки країни”.
Магера зауважив, що цього тижня утретє буде виноситися в зал законопроєкт № 4167 про запровадження в Україні екологічних норм. Він підкреслив, що документ змусить українські підприємства, коксохіми, закуповувати німецькі технології разом з їхнім обладнанням.
“Ці два законопроекти дуже негативні”, — резюмував нардеп.
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Верховна Рада поточного тижня планує два позачергових засідання для розгляду законопроєктів щодо екології та цифровізації, повідомляла раніше заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.
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