Парламентарі Литви пропонують зробити 9 травня днем пам'яті жертв геноциду в Україні
16 литовських парламентарів зареєстрували поправку, якою пропонується зробити 9 травня у Литві не лише Днем Європи, а й Днем пам'яті жертв геноциду в Україні
Про це повідомляє Українська правда.
Зазначається, що депутати, які зареєстрували поправку, належать як до правлячих партій, так і до опозиційних. Серед авторів проєкту – спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, міністри закордонних справ та юстиції, головний ініціатор та організатор – заступник спікера Сейму Паулюс Саударгас.
"Сьогодні світ переживає геноцид в Україні, учинений путінською Росією, яка є реінкарнацією Радянського Союзу. Таким чином цей день об'єднав би трагедії, пережиті українцями тоді і зараз, тобто організований Радянським Союзом Голодомор, масові вбивства, депортації та винищення, і військові злочини, які скоюють сьогодні російські військові", - кажуть ініціатори таких змін.
Таке ж рішення ухвалив парламент Латвії, який оголосив 9 травня днем пам'яті жертв війни в Україні. Цього дня у Латвії заборонено масові заходи.
- У Вільнюсі відкрили салон мобільного зв'язку "Слава Україні", в якому працюють українці
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.83
Купівля 29.83Продаж 31.12
-
EUR
Купівля 32.31Продаж 33.84
- Актуальне
- Важливе