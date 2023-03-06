Партія прем'єрки Естонії Каллас лідирує на парламентських виборах

Про це інформує Reuters.

Попередні результати показали, що ультраправа партія EKRE знаходиться на другому місці з 15,7% проти 32% у ліберального угрупування Каллас, що відображає стурбованість деяких виборців зростанням вартості життя після початку повномасштабної війни Росії в Україні.

Якщо результат підтвердиться і 45-річній Каї Каллас вдасться створити діючу коаліцію, це зміцнить проєвропейський напрямок балтійської країни.

Повідомляється, перше місце на парламентських виборах гарантуватиме, що Таллінн залишиться одним із найстійкіших проукраїнських урядів у Європі.

"Нам треба інвестувати в нашу безпеку, наш агресивний сусід не зник і не зникне, тому ми повинні з цим працювати", - сказала Каллас.

Нагадаємо, в Естонії в неділю, 5 березня, відбулися вибори до парламенту.