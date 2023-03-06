Партія прем'єрки Естонії Каллас лідирує на парламентських виборах
Результати з 98% підрахованих бюлетенів на недільних парламентських виборах в Естонії показали, що партія реформ прем'єр-міністерки Каї Каллас лідирує
Про це інформує Reuters.
Попередні результати показали, що ультраправа партія EKRE знаходиться на другому місці з 15,7% проти 32% у ліберального угрупування Каллас, що відображає стурбованість деяких виборців зростанням вартості життя після початку повномасштабної війни Росії в Україні.
Якщо результат підтвердиться і 45-річній Каї Каллас вдасться створити діючу коаліцію, це зміцнить проєвропейський напрямок балтійської країни.
Повідомляється, перше місце на парламентських виборах гарантуватиме, що Таллінн залишиться одним із найстійкіших проукраїнських урядів у Європі.
"Нам треба інвестувати в нашу безпеку, наш агресивний сусід не зник і не зникне, тому ми повинні з цим працювати", - сказала Каллас.
Нагадаємо, в Естонії в неділю, 5 березня, відбулися вибори до парламенту.
- 2 березня стало відомо, що міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що членство в Північноатлантичному Альянсі є єдиним варіантом гарантування безпеки України, за винятком ядерної зброї.
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