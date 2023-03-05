В Естонії обирають парламент

Про це повідомляє ERR.

Відомо, що в неділю 405 виборчих дільниць по всій Естонії відкриті з 9:00 до 20:00. Зазначається, що кожен виборець може проголосувати на будь-якій дільниці в межах свого виборчого округу: він більше не прив'язаний до однієї конкретної виборчої дільниці та може сам обрати для голосування дільницю за місцем проживання.

Видання повідомляє, що голосування на виборах почалось ще 27 лютого електронним шляхом, сьогодні цей спосіб вже неможливий. Але в день виборів можна змінити відданий на електронному голосуванні голос, проголосувавши на виборчій дільниці особисто.

В один день з електронним почалося і попереднє голосування на дільницях, які відкрилися в кожному місті та волості.

Якщо через пов'язану зі здоров'ям або іншу поважну причину виборцю важко прийти для голосування на дільницю, то він може проголосувати вдома.

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До Рійгікогу балотуються дев'ять партій і десять незалежних кандидатів, загалом - 968 кандидатів.

Відомо, що станом на 8 ранку 5 березня у попередньому голосуванні взяли участь 47,3% виборців; електронним шляхом проголосували 313 514 осіб, на виборчих дільницях - 143 346 осіб.

Остаточна кількість відданих електронним шляхом голосів стане відома пізно ввечері 5 березня, оскільки після закриття виборчих дільниць буде проведено облік тих, хто проголосував двічі.

Якщо виборець використовував обидва способи голосування, то враховуватимуть тільки голос, відданий на виборчій дільниці за допомогою виборчого бюлетеня.