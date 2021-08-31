Партія Путіна представить свою програму на вибори до Держдуми в окупованому Донецьку

Про це повідомляють Новини Донбасу.

На заході планують представити "Народну програму" партії.



На презентації будуть присутні ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін, секретар генради "Єдиної Росії" та перший заступник голови Ради Федерації Андрій Турчак та депутати путінської партії.

Для населення окупованих районів Донецької та Луганської областей, які отримали паспорти РФ, передбачили онлайн-голосування без прив'язки до російської прописки.

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Того ж дня в окупованому Донецьку має пройти "всеросійський" з’їзд "Захисників вітчизни".Вибори до російської Держдуми мають пройти 17-19 вересня