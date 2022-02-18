"Пацан сказав - пацан зробив": Лавров запропонував Заходу спілкуватися "по поняттям"

Про це Лавров сказав у інтерв'ю телеканалу RT, повідомляє ТАСС.



"Повторю, ми зацікавлені в тому, щоб докладно пояснити американським колегам і всім їхнім союзникам по НАТО, що не можемо задовольнитись обіцянками", - заявив голова МЗС Росії.



"Будемо добиватися, щоб усе було чесно. Не хочу звертатися до жаргону, але у нас є поняття - "пацан сказав - пацан зробив". Принаймні, "поняття" повинні дотримуватися і на міжнародному рівні", - сказав Лавров.



За його словами, НАТО не вдасться уникнути діалогу з Росією щодо "гарантій".



Нагадаємо, під час переговорів у Європі 10 і 12 січня 2022 року США відмовилися надавати Росії "гарантії безпеки" про нерозширення НАТО на схід.

26 січня Вашингтон надав письмову відповідь Росії на "гарантії безпеки", де відмовився закрити двері для вступу України в НАТО, натомість заявив про готовність обговорити з Росією угоди про роззброєння та заходи довіри за умови деескалації на українських кордонах.

У відповідь на це Росія заявила, що США обрали лише "зручні теми" і "перекрутили зміст", а також зажадала від Вашингтону вивести американські війська з Центральної та Східної Європи і Прибалтики.