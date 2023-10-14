Пекін зрозумів, що ставку його нових двох фашистських друзів, Ірану та Росії, побито, - Піонтковський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Пекін також спостерігає за ситуацією. І він зрозумів, мабуть, що цю ставку його нових двох фашистських друзів, Ірану та Росії, побито. Дивні події відбуваються в американсько-китайських відносинах. На початку цього тижня, вже після подій в Ізраїлі, була зустріч делегації американських сенаторів, яку очолював лідер демократів у сенаті Шумер, із Сі Цзіньпіном", - розповів політолог.

За його словами, Сі Цзіньпін виголосив там пишну фразу в китайському стилі, мовляв, я можу вам назвати тисячу причин, чому американсько-китайські відносини мають процвітати й розвиватися, але я не маю жодної причини, через яку ми стали б ворожими державами. Дуже цікава формула.

"Ба більше - сталося дивовижне: Сі Цзіньпін якраз за кілька годин до цієї зустрічі зробив заяву щодо подій в Ізраїлі. Вона була загальною - закликаємо до деескалації, треба знайти мирне рішення. І Шумер вказав йому, що хотілося б, аби китайський народ висловив обурення тими жахливими звірствами, якими супроводжувалися дії терористичних груп. І сталося дивовижне - Сі Цзіньпін погодився й відкоригував свою заяву. І, на відміну від Росії, висловив співчуття жертвам і заявив, що подібна поведінка є абсолютно неприйнятною й не може бути виправданою", - зауважив Андрій Піонтковський.

Аналітик додав, що зараз усі очікують участі Сі Цзіньпіна у Тихоокеанському саміті, який відбудеться в Сан-Франциско. Днями апарат Білого дому зробив заяву, що не виключає можливості зустрічі Сі Цзіньпіна з Байденом під час цього саміту.

"Тобто Росія остаточно опинилася в лайні, поставивши себе на один рівень з Іраном і тими катами, які звірствували на території Ізраїлю. Не знаю, як Москва виплутуватиметься з цієї ситуації", - сказав Піонтковський.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

Згодом армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авіву та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.

Уранці суботи, 14 жовтня, ізраїльські військові завдали удару по угрупованню Хезболла на півдні Лівану. За словами ЦАХАЛу, вони вразили ціль Хезболли після того, як був обстріляний один з БПЛА. Крім того, ЦАХАЛ заявив, що ліквідував керівника військово-повітряних сил ХАМАС.

Понад 423 тисячі місцевих жителів Гази залишили свої домівки ще до того, як Ізраїль наказав евакуюватися з півночі Гази до південної частини протягом 24 годин.

Єгипет, Ізраїль і Сполучені Штати погодилися дозволити американцям, які проживають у Газі, проходити через прикордонний пункт "Рафах" до Єгипту, заявив високопоставлений єгипетський чиновник