Ізраїль завдав удару по Хезболлі у Лівані

Про це пише CNN із посиланням на заяву сил оборони Ізраїлю.

"Цей крок став відповіддю на проникнення невпізнаних повітряних об’єктів на територію Ізраїлю та вогонь по БПЛА ЦАХАЛу", – йдеться в заяві ізраїльських військових.

ЦАХАЛ додає, що вони перехопили як повітряні об’єкти, так і вогонь.

Тим часом журналісти CNN, які працюють на півдні Лівану, чули два гучних вибухи рано вранці в суботу.

У попередній заяві ізраїльські військові заявили, що "проникнення невстановленого об'єкта" відбулося поблизу міста Шфарам, що на півночі Ізраїлю.