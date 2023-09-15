Пентагон: КНДР стане співучасником вбивств українців, якщо постачатиме боєприпаси Росії
Будь-яка країна, яка підтримує Росію у війні проти України, є співучасником вбивств українських цивільних, посадовців та тих, хто перебуває на полі бою
Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
За її словами, наразі можна спостерігати, що Росія залишається в ізоляції через продовження війни в Україні.
"Тож ми зараз бачимо, як Росія перебуває у досить відчайдушному стані та шукає підтримки від Північної Кореї, коли йдеться про боєприпаси", - заявила Сінгх.
Зазначається, що в Сполучених Штатах поки не бачили офіційної угоди, оголошеної жодною з країн, але це те, за чим вони стежать і очікують.
"І я думаю, що будь-яка країна, яка підтримує Росію в її неспровокованій війні в Україні, звичайно, збирається не тільки продовжувати конфлікт, але й безпосередньо бере участь у вбивстві невинних українських цивільних, посадових осіб і тих, хто знаходиться на полі бою", - сказала речниця.
Вона також додала, що постачання будь-якого виду зброї Росії знову порушило б резолюції Ради безпеки ООН, за які вона проголосувала сама.
Що відомо про співпрацю РФ та КНДР
Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".
У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.
На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.
18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.
31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.
4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.
Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.
У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".
У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікується, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним.
Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".
США занепокоєні переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і обіцяють наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.
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