Пентагон: КНДР стане співучасником вбивств українців, якщо постачатиме боєприпаси Росії

Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, наразі можна спостерігати, що Росія залишається в ізоляції через продовження війни в Україні.

"Тож ми зараз бачимо, як Росія перебуває у досить відчайдушному стані та шукає підтримки від Північної Кореї, коли йдеться про боєприпаси", - заявила Сінгх.

Зазначається, що в Сполучених Штатах поки не бачили офіційної угоди, оголошеної жодною з країн, але це те, за чим вони стежать і очікують.

"І я думаю, що будь-яка країна, яка підтримує Росію в її неспровокованій війні в Україні, звичайно, збирається не тільки продовжувати конфлікт, але й безпосередньо бере участь у вбивстві невинних українських цивільних, посадових осіб і тих, хто знаходиться на полі бою", - сказала речниця.

Вона також додала, що постачання будь-якого виду зброї Росії знову порушило б резолюції Ради безпеки ООН, за які вона проголосувала сама.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікується, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним.

Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

США занепокоєні переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і обіцяють наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.