Пентагон надав Україні свій найточніший артилерійський снаряд Excalibur з GPS-наведенням, - Bloomberg
Міноборони США виділило 92 млн $ на придбання боєприпасів M982 Excalibur для України, це найточніший артилерійський снаряд країни
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на документи щодо бюджету пакета допомоги.
Зазначається, що загалом Міноборони США виділило 92 млн $ на придбання боєприпасів M982 Excalibur для України. Про це стало відомо з додатків до бюджету допомоги Україні, бо офіційні представники Пентагону уникають питань на цю тему.
Цих грошей вистачить приблизно на 900 снарядів.
55-мм снаряди Excalibur наводяться за допомогою GPS з похибкою до 2 метрів. Далекобійність - до 40,5 км.
Відомо, що Excalibur вперше застосували під час ліквідації лідера Аль-Каїди Абу Джури та його спільників в Іраку в 2007 році.
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