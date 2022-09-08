Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на документи щодо бюджету пакета допомоги.

Зазначається, що загалом Міноборони США виділило 92 млн $ на придбання боєприпасів M982 Excalibur для України. Про це стало відомо з додатків до бюджету допомоги Україні, бо офіційні представники Пентагону уникають питань на цю тему.

Цих грошей вистачить приблизно на 900 снарядів.

55-мм снаряди Excalibur наводяться за допомогою GPS з похибкою до 2 метрів. Далекобійність - до 40,5 км.

Відомо, що Excalibur вперше застосували під час ліквідації лідера Аль-Каїди Абу Джури та його спільників в Іраку в 2007 році.

17 червня Збройні сили України підбили ракетами Harpoon буксир російського флоту "Василий Бех", який перевозив на острів Зміїний озброєння та особовий склад.

Пізніше підбитий буксир російського флоту "Василий Бех" потонув після ураження.

21 червня британська розвідка заявила, що знищення буксира "Василий Бех" довело, що Україна не дозволила РФ панувати у морі.

7 вересня у Пентагоні заявили, що українські військові, які в червні потопили російський військовий корабель ракетами "Гарпун", навчалися у США.

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