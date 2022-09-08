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Пентагон надав Україні свій найточніший артилерійський снаряд Excalibur з GPS-наведенням, - Bloomberg

8 вересня, 2022 четвер
11:57
Світ снаряд Excalibur

Міноборони США виділило 92 млн $ на придбання боєприпасів M982 Excalibur для України, це найточніший артилерійський снаряд країни

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на документи щодо бюджету пакета допомоги.

Зазначається, що загалом Міноборони США виділило 92 млн $ на придбання боєприпасів M982 Excalibur для України. Про це стало відомо з додатків до бюджету допомоги Україні, бо офіційні представники Пентагону уникають питань на цю тему.

Цих грошей вистачить приблизно на 900 снарядів.

55-мм снаряди Excalibur наводяться за допомогою GPS з похибкою до 2 метрів. Далекобійність - до 40,5 км.

Відомо, що Excalibur вперше застосували під час ліквідації лідера Аль-Каїди Абу Джури та його спільників в Іраку в 2007 році.

  • 17 червня Збройні сили України підбили ракетами Harpoon буксир російського флоту "Василий Бех", який перевозив на острів Зміїний озброєння та особовий склад.
  • Пізніше підбитий буксир російського флоту "Василий Бех" потонув після ураження.
  • 21 червня британська розвідка заявила, що знищення буксира "Василий Бех" довело, що Україна не дозволила РФ панувати у морі.
  • 7 вересня у Пентагоні заявили, що українські військові, які в червні потопили російський військовий корабель ракетами "Гарпун", навчалися у США. 

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