Українських ракетників, які потопили російський військовий корабель "Василий Бех", готували у США, - Пентагон
Українські військові, які в червні потопили російський військовий корабель ракетами "Гарпун", навчалися у США
Про це розповів заступник міністра оборони США Білл Лаплант на конференції з питань безпеки.
"Ми зняли їх (ракети. - Ред.) з корабля, помістили на кілька бортових вантажівок, поставили гарпуни, модулі на бортову вантажівку, а потім іншу бортову вантажівку для джерела живлення, з'єднали його кабелем, з'ясували, що його можна експортувати, привезли українців, які будуть тренуватися на ньому, а наступного тижня цими "Гарпунами" були потоплені два російські кораблі", - сказав Лаплант. Він уточнив, що одним з них був "Василий Бех".
Ракети Україні передав союзник США, якого американський чиновник не назвав.
Друга бортова вантажівка слугувала "джерелом енергії", - розповів Лаплант.
"Зараз відбуваються неймовірні інновації, і ми просто недостатньо говоримо про це", - зазначив він.
- 17 червня Збройні сили України підбили ракетами Harpoon буксир російського флоту "Василий Бех", який перевозив на острів Зміїний озброєння та особовий склад.
- Пізніше підбитий буксир російського флоту "Василий Бех" потонув після ураження.
- 21 червня британська розвідка заявила, що знищення буксира "Василий Бех" довело, що Україна не дозволила РФ панувати у морі.
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