Про це розповів заступник міністра оборони США Білл Лаплант на конференції з питань безпеки.

"Ми зняли їх (ракети. - Ред.) з корабля, помістили на кілька бортових вантажівок, поставили гарпуни, модулі на бортову вантажівку, а потім іншу бортову вантажівку для джерела живлення, з'єднали його кабелем, з'ясували, що його можна експортувати, привезли українців, які будуть тренуватися на ньому, а наступного тижня цими "Гарпунами" були потоплені два російські кораблі", - сказав Лаплант. Він уточнив, що одним з них був "Василий Бех".

Ракети Україні передав союзник США, якого американський чиновник не назвав.

Друга бортова вантажівка слугувала "джерелом енергії", - розповів Лаплант.

"Зараз відбуваються неймовірні інновації, і ми просто недостатньо говоримо про це", - зазначив він.

17 червня Збройні сили України підбили ракетами Harpoon буксир російського флоту "Василий Бех", який перевозив на острів Зміїний озброєння та особовий склад.

Пізніше підбитий буксир російського флоту "Василий Бех" потонув після ураження.

21 червня британська розвідка заявила, що знищення буксира "Василий Бех" довело, що Україна не дозволила РФ панувати у морі.

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