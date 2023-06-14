Пентагон не підтверджує дані про знищену техніку при контрнаступі ЗСУ
У Пентагоні не можуть підтвердити інформації про знищення під час ранніх раундів контрнаступу 16 одиниць техніки, яку США передали Україні
Про це заявила під час брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
"Щодо звіту про те, що 16 транспортних засобів було знищено, я бачила ці повідомлення, але я не можу підтвердити деякі відео та зображення, які випливають із цього. Принаймні те, що ми бачимо від росіян щодо розміщення цих зображень", - сказала Сінгх.
Представниця Пентагону додала, що у відомстві продовжують стежити за цим. Вона також додала, що під час поставок допомоги Україні Пентагон враховує, що пошкодження техніки на полі бою є неодмінною складовою бойових дій.
Також Сінгх не змогла сказати, чи буде замінятися кожна одиниця знищеної техніки.
"Я не знаю, чи буде зворотне поповнення у співвідношенні один до одного", - сказала заступниця.
- Станом на 12 червня зазначалося, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України пройшли на флангах від 250 до 700 метрів, посунувши тим самим ворога.
- Наступного дня Міноборони звітувало, що ЗСУ просуваються на Бахмутському, Торецькому та Бердянському напрямках.
- Уранці 14 червня Генштаб ЗСУ зазначав: на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаудару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Обстріляв такі населені пункти, як Времівка, Новопіль Донецької області; Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Жереб’янки, Кам’янське Запорізької області; Зміївка, Козацьке, Миколаївка, Вірівка, Інженерне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.
- Українські сили оборони продовжують наступати на фронті й досягли часткового успіху. За останні три доби вони звільнили понад 3 квадратних кілометри території.
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