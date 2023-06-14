Пентагон не підтверджує дані про знищену техніку при контрнаступі ЗСУ

Про це заявила під час брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Щодо звіту про те, що 16 транспортних засобів було знищено, я бачила ці повідомлення, але я не можу підтвердити деякі відео та зображення, які випливають із цього. Принаймні те, що ми бачимо від росіян щодо розміщення цих зображень", - сказала Сінгх.

Представниця Пентагону додала, що у відомстві продовжують стежити за цим. Вона також додала, що під час поставок допомоги Україні Пентагон враховує, що пошкодження техніки на полі бою є неодмінною складовою бойових дій.

Також Сінгх не змогла сказати, чи буде замінятися кожна одиниця знищеної техніки.

"Я не знаю, чи буде зворотне поповнення у співвідношенні один до одного", - сказала заступниця.