Пентагон призначив контролера для моніторингу допомоги Україні

Про це повідомляє CNN.

Згідно з повідомленням Ради генеральних інспекторів з доброчесності та ефективності, Роберт Сторч приступить до нової посади 18 жовтня. Він працюватиме з Державним департаментом і спостерігачами з Агентства США з міжнародного розвитку, щоб контролювати приблизно 113 мільярдів доларів допомоги, надісланої Україні та іншим країнам з початку війни минулого року.

Сенатор-республіканець Роджер Вікер, високопоставлений член комітету зі збройних сил, разом із кількома своїми колегами привітали оголошення головного генерального інспектора і запевнив, що це може забезпечити підтримку конгресом виділення нового пакету фінансування для України.

"Призначення головного генерального інспектора допоможе забезпечити підтримку конгресом оборони України найбільш відповідальним і ефективним способом", — сказав Вікер.

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Оскільки адміністрація Байдена продовжує надсилати мільярди доларів допомоги Україні, деякі члени конгресу, зокрема республіканці, закликають посилити нагляд, щоб запобігти шахрайству та зловживанням.

Минулого тижня генеральний інспектор Пентагону створив нову команду в Україні для кращого моніторингу допомоги Києву з боку США у сфері безпеки. В організації повідомили, що високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а додатковий персонал очікується до кінця вересня.