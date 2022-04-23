Пентагон шукає нові шляхи для промисловості США, щоб створити ще більше потрібної зброї для України, - Reuters
Згідно з опублікованим у п’ятницю урядовим веб-сайтом, Пентагон шукає нові шляхи для промисловості США, щоб прискорити виробництво та створити більше потужностей для перевіреної ефективної зброї, яка вимагає мінімальної підготовки та може бути швидко експортована в Україну
Про це пише Reuters.
Міністерство оборони опублікувало запит на інформацію на сайті SAM.gov, який мав початковий термін відповіді 6 травня, і шукав інформацію про озброєння або комерційні можливості, пов’язані з протиповітряною обороною, протиброньовою обороною, протипіхотною обороною, береговою обороною, контрбатареєю, безпілотними повітряні системи та засоби зв'язку, такі як радіо або супутниковий Інтернет.
- Нагадаємо, ВПС США розробили безпілотники Phoenix Ghost спеціально для потреб України
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе