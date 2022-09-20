English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Світ Пентагон заявив, що "референдуми" РФ - це інформаційна операція

Пентагон заявив, що "референдуми" РФ - це інформаційна операція

20 вересня, 2022 вiвторок
20:59
Світ Пентагон

У Пентагоні заявили, що вислови лідерів самопроголошених "ЛДНР" про псевдореферендуми за для приєднання до Росії відвертають увагу після контрнаступу ЗСУ

Про це інформує CNN.

"Це просто інформаційна операція, яка має на меті відвернути увагу від важкого стану, в якому зараз перебувають російські військові", - заявив прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

Райдер назвав заклик до "референдумів" частиною російської гри.

"Ми бачили, як вони робили це у 2014 році, і це виглядає приблизно так: спочатку ви матимете довірених осіб, оскільки те, що ви зараз бачите в пресі, стверджує, що вони збираються провести "референдум", а потім вони використовуватимуть це як основу, щоб спробувати претендувати на легітимність з точки зору анексії суверенної української території", - сказав прессекретар Пентагону.

Прессекретар вважає, що псевдореферендуми не матимуть довіри та не вплинуть на підтримку України.

"Ніхто не буде сприймати такі фіктивні референдуми з довірою, і США точно не визнають результати будь-яких фіктивних виборів. Ми продовжуватимемо працювати з Україною та нашими міжнародними партнерами, щоб надати їм необхідну підтримку", - додав Райдер.

  • Раніше окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.
  • Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав плани окупантів щодо "референдумів" на окупованих територіях "наївним шантажем погрозами"
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що псевдореферендуми окупантів не завадять ЗСУ звільнити окуповані території.
  • 20 вересня держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".
  • Російські ринки у вівторок обвалилися на тлі новин про референдуми, що готують, на окупованих Росією територіях України, а також зміни КПК щодо мобілізації та воєнного стану.  
  • Глава Міністерства закордонних справ Латвії після оголошення РФ псевдореферендумів закликав світ до нових санкцій проти країни-агресора та надання Україні більше зброї.  
  • Міністерство оборони України відреагувало на плани російських окупантів провести незаконні "референдуми" щодо приєднання до РФ територій Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя. 
  • У Європейському Союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, так само як і проведення на окупованих українських територіях "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.  
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув оголошені окупантами плани щодо "референдумів" про приєднання до Росії в чотирьох областях України як неприйнятні. 
  • У Білому домі заявили, що знають про наміри Росії провести фіктивні референдуми та мають дані про можливу часткову мобілізацію. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
референдум
Пентагон
війна з Росією
окуповані території
США
Читайте також:
F-16
20 вересня, 2022 вiвторок
Командувач ВПС США розповів, коли Україна може отримати винищувачі F-16
Олександр Усик, Ентоні Джошуа, бокс
20 вересня, 2022 вiвторок
Стало відомо, яку суму Усик отримав за реванш з Джошуа
Катерина Поліщук, Пташка
18 вересня, 2022 неділя
У мережі з'явилось відео з полоненою Пташкою з "Азовсталі"
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 41.33
  • EUR
    Купівля 40
    Продаж 41.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
20 вересня
22:02
Маріуполь
Намалюють не менше 80%. Андрющенко спрогнозував результати псевдореферендуму у Маріуполі
21:48
Укроборонпром будуватиме боєприпасний завод спільно із країною-членом НАТО
21:43
західний кордон
До двох кілометрів. Рада пропонує розширити прикордонні смуги на межі з Росією та Білоруссю
21:37
ЛГБТ
Бельгійські католицькі священники запропонували молитву для гей-пар
21:31
вугілля порт
Єврокомісія може послабити санкції щодо російського вугілля, - Bloomberg
21:19
FreeДом
Державний телеканал Freedom запрошує до ефіру тільки депутатів "Слуги Народу"
21:17
Емманюель Макрон
Ще одна провокація. Макрон прокоментував наміри Кремля провести "референдум" на окупованих територіях
21:06
Дмитро Гудков
Воювати за Путіна ніхто не хоче, - російський опозиціонер Гудков
20:56
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:49
газ
Молдова обрала 7 газопостачальних компаній замість Газпрому
20:46
Джейк Салліван
Білий дім: Путін готує два сценарії
20:31
мобілізація
Рада ухвалила законопроєкт про можливу демобілізацію чоловіків з трьома дітьми
20:29
На фото Дмитро Кулеба
Двічі ні. Кулеба відповів російським пропагандистам про можливість його зустрічі з Лавровим
20:20
Конгрес США
У США планують передати Україні заморожені активи РФ
20:16
Верховна Рада ухвалила чотири євроінтеграційні закони
20:10
Білий Дім
Це кричуще порушення суверенітету України, - у США прокоментували наміри РФ провести "референдуми"
19:42
Міноборони
"Отримають результати Гітлера 1945 року": Міноборони України про плани окупантів щодо "референдумів"
19:37
ЄС
"Кремль нервує": в ЄС прокоментували плани Росії щодо "референдумів" і "воєнний" закон
19:28
Виставка "Вівтар небесного воїнства"
"Рашизм - це...": в Києві проведуть вуличну виставку про ідеологію окупантів
19:22
Су-25
На Херсонщині ППО збила російський штурмовик, а на Миколаївщині - дрон-камікадзе
19:22
ЗСУ
Лікарні окупованої Горлівки переповнені пораненими загарбниками, тіла вивозять вантажівками, – Генштаб
19:08
Ексклюзив
Літинський
Справи волонтерів - це інформаційна бомба, яка перебиває реальні проблеми з гуманітарною допомогою, - волонтер Літинський
19:06
Ексклюзив
Андрій Шестопалов
Герої України. Росіяни обстрілювали по шість-сім годин щодня з усього озброєння, яке мали в арсеналі: артилерист про бої на Луганщині
19:02
ЗСУ
Ворог продовжує намагання повністю окупувати Донеччину, - Генштаб
18:53
Зеленський після зустрічі з Ердоганом і Гутеррешем: переговори з РФ можливі лише якщо російські війська підуть із України
Зеленський поговорив з Ердоганом про безпеку
18:49
Олаф Шольц
Шольц заявив, що Німеччина не визнає псевдореферендуми РФ про приєднання територій України
18:49
НАТО
Вступу до ЄС хочуть 92% українців, до НАТО - 79%, - опитування
18:36
Євгенія Закревська
Активістів Майдану вбивали українські міліціонери, але на владу України впливали агенти з РФ, - адвокатка родин Небесної сотні Закревська
18:25
Російські винищувачі над Кримом
У небі над Феодосією помітили близько 50 російських винищувачів
18:10
У Козачій Лопані на Харківщині виявили дві катівні
У Козачій Лопані на Харківщині виявили нові катівні, де окупанти піддавали мирних жителів тортурам
17:50
Опитування
Оптимістично щодо майбутнього держави налаштовані 86% українців, - опитування КМІС
17:45
Ексклюзив
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
Українців у Ізюмі катували спецслужбовці РФ і учасники "ЛДНР"
17:39
M142 HIMARS
Незаконний "референдум" не зупинить HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів, – Подоляк
17:35
санкції проти Росії
Фінляндія пропонує включити візовий бан для росіян до санкцій ЄС
17:27
Голосування у ОРДЛО
У колоніях Ростовської області почали "голосування" щодо приєднання окупованих територій України, - російські журналісти
17:16
Боєць Олексій Петров: вибили росіян з-під Києва, б'ємо на Харківщині, виб'ємо і з Півдня України
17:14
солдати США
У Молдові почались військові навчання за участі сил Румунії та США
17:12
Едгар Ринкевич
Україна повинна отримати більше зброї, - глава МЗС Латвії після оголошення РФ псевдореферендумів
17:03
Мілорад Додік
Лідер боснійських сербів Додік назвав війну РФ із Україною "наслідком розширення НАТО на Схід"
17:02
Тюлень
Азов, Байрактар чи Маріуполь. На станції "Академік Вернадський" оголосили конкурс імен для тюленят
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV