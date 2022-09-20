Про це інформує CNN.

"Це просто інформаційна операція, яка має на меті відвернути увагу від важкого стану, в якому зараз перебувають російські військові", - заявив прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

Райдер назвав заклик до "референдумів" частиною російської гри.

"Ми бачили, як вони робили це у 2014 році, і це виглядає приблизно так: спочатку ви матимете довірених осіб, оскільки те, що ви зараз бачите в пресі, стверджує, що вони збираються провести "референдум", а потім вони використовуватимуть це як основу, щоб спробувати претендувати на легітимність з точки зору анексії суверенної української території", - сказав прессекретар Пентагону.

Прессекретар вважає, що псевдореферендуми не матимуть довіри та не вплинуть на підтримку України.

"Ніхто не буде сприймати такі фіктивні референдуми з довірою, і США точно не визнають результати будь-яких фіктивних виборів. Ми продовжуватимемо працювати з Україною та нашими міжнародними партнерами, щоб надати їм необхідну підтримку", - додав Райдер.

Раніше окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав плани окупантів щодо "референдумів" на окупованих територіях "наївним шантажем погрозами"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що псевдореферендуми окупантів не завадять ЗСУ звільнити окуповані території.

20 вересня держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".

Російські ринки у вівторок обвалилися на тлі новин про референдуми, що готують, на окупованих Росією територіях України, а також зміни КПК щодо мобілізації та воєнного стану.

Глава Міністерства закордонних справ Латвії після оголошення РФ псевдореферендумів закликав світ до нових санкцій проти країни-агресора та надання Україні більше зброї.

Міністерство оборони України відреагувало на плани російських окупантів провести незаконні "референдуми" щодо приєднання до РФ територій Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя.

У Європейському Союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, так само як і проведення на окупованих українських територіях "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув оголошені окупантами плани щодо "референдумів" про приєднання до Росії в чотирьох областях України як неприйнятні.

У Білому домі заявили, що знають про наміри Росії провести фіктивні референдуми та мають дані про можливу часткову мобілізацію.

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