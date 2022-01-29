Перед приїздом Путіна на цвинтарі у Петербурзі дезінфіковували кучугури снігу, - ЗМІ

Звичайних людей, переважно ветеранів та цивільних "блокадників", які приїхали на Пискарівку, не пускали за ворота близько двох годин, відеокамери на території меморіалу заклеїли скотчем, а снігові кучугури чимось обробили. Підготовку Піскарівки до приїзду Путіна описала "Нова газета", передає Еспресо.TV.



До цього Путін два роки на річницю зняття блокади Ленінграда до міста на Неві не приїжджав. І раніше бувало, що 27 січня громадян, які приїхали на Пискарівку, не пускали, поки не пройде офіційна програма. Цього ж року пускати людей на Пискарівку почали близько половини другої, коли Путін поїхав, але багатьом довелося прочекати близько двох годин на морозі, тож слова речника Кремля Дмитра Пєскова, що люди чекали не більше 10 хвилин, не відповідають дійсності.



Нинішній візит Путіна відрізнявся від попередніх, наприклад, Путін йшов цвинтарем зовсім один. Підставку для вінка відсунули подалі від скульптур, на вході були встановлені рамки металошукачів та металевий паркан на протилежному боці проспекту Нескорених, вже зранку біля цвинтаря перестав зупинятися громадський транспорт.



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Камери відеоспостереження заклеїли звичайним малярським скотчем. Звукорежисеру, який за зображеннями з камер біля монумента визначає, коли саме слід включати, залишили "невелике віконце", щоб він бачив тільки ту точку, в яку підійде Путін.



Що ж до кучугур - то приблизно за пів години до візиту Путіна приїхала спецмашина, звідти вийшли люди, обробили чимось кучугури та поїхали.



"Сніг раніше ніколи не обробляли", - наголошує видання із посиланням на слова очевидців.



При цьому тих осіб, які несли вінки, привезли з Москви, де вони два тижні були на карантині. Їхали вони на Пискарківку спеціальним автомобілем.





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