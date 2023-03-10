Про це повідомили 10 березня в telegram-каналі Служби безпеки України.

Стало відомо, що в результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру у колабораційній діяльності новим очільникам "міністерств" терористичної організації "ДНР".

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення вони виконують завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Одним із фігурантів є "міністр агропромислового комплексу ДНР", який передав на баланс російських монополій місцеві сільськогосподарські підприємства.

Також зазначається, що ще однією поплічницею ворога є "перша заступниця міністра охорони здоров’я ДНР" та її підлегла – очільниця "апарату" фейкового відомства, які передали рашистам місцеві лікарні під військові шпиталі для поранених учасників окупаційних угруповань.

Разом з цим, співробітники СБУ скерували до суду обвинувальні акти щодо очільника окупаційного "минздрава" і двох його підлеглих – керівників "юридичного відділу" та "сектору громадської служби і кадрів". Після 24 лютого минулого року вони незаконно перевели під юрисдикцію РФ понад 20 захоплених медзакладів Маріуполя, Волновахи і Мангуша.

Інший фігурант – "ексголова ради міністрів ЛНР", який координував роботу псевдоуряду. Зокрема, розпоряджалася фінансовою частиною, організовувала постачання гуманітарки з РФ.

Додається, що наразі він позиціонує себе як "лідер громадських думок", виправдовує російське вторгнення та закликає до участі у "спецоперації" РФ.

Також до суду направлено справу щодо "міністра" та "віцеміністра вугілля та енергетики ДНР". Ці фігуранти займаються переналаштуванням паливно-енергетичного комплексу регіону під потреби країни-агресора.

Крім того, також зазначається, що за матеріалами СБУ судитимуть так звану "віцеміністерку освіти і науки ЛНР", причетної до знищення українських підручників та створення "кадетських класів" під егідою російської "юнармії".

Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України.