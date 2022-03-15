Передача Україні винищувачів із Польщі все ще обговорюється, - лідер республіканців у Сенаті США
Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що ідея озброїти Україну військовими літаками, переданими з Польщі, все ще обговорюється
Про це повідомляє Reuters.
"Я не зустрічав у Сенаті нікого, хто б не виступав за те, щоб ці МіГи (винищувачі МіГ-29, - ред.) потрапляли в Україну. Як саме це зробити, все ще обговорюється", - сказав Макконнелл у вівторок, 15 березня.
США працюють над прискоренням постачання зброї в Україну. Але минулого тижня Пентагон заявив, що перспектива відправлення бойових літаків з території НАТО в зону бойових дій "викликає серйозні занепокоєння у всього альянсу НАТО".
- Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу у Німеччині, але просила у Вашингтона надати інші літаки. США відповіли відмовою на пропозицію польської влади передати винищувачі МіГ-29 для підтримки України.
- Співголова Української фракції сенатор США Роб Портман вважає необхідною доставку винищувачів в Україну.
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